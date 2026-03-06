O bocal de LED para pisos revela a poeira para orientar cada movimento

Tire o máximo proveito de cada movimento com o bocal de LED, capturando 99% da sujeira e poeira com o ajuste mais forte (7). Ele ilumina as pequenas partículas de pó direcionando a luz no ângulo certo para que você saiba exatamente onde limpar. O bocal foi desenvolvido para deslizar bem perto de paredes e quinas, capturando as partículas de sujeira mais resistentes. Não deixe nem um pontinho de poeira para trás.