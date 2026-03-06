XC2011/01
Aspiração potente com PowerCyclone 7
Bocal de LED para aspirar a sujeira
Até 40 min no modo Eco e 10 no Turbo(2)
2 ajustes e suporte de parede
O PowerCyclone 7 e o motor digital PowerBlade trabalham juntos para gerar um fluxo de ar de alta velocidade (até 660 L/min(3)) com baixo consumo de energia. O resultado? Remoção total da sujeira e poeira com um tempo de execução maior, principalmente em pisos.
Tire o máximo proveito de cada movimento com o bocal de LED, capturando 99% da sujeira e poeira com o ajuste mais forte (7). Ele ilumina as pequenas partículas de pó direcionando a luz no ângulo certo para que você saiba exatamente onde limpar. O bocal foi desenvolvido para deslizar bem perto de paredes e quinas, capturando as partículas de sujeira mais resistentes. Não deixe nem um pontinho de poeira para trás.
Com uma carga, o Philips série 2000 limpa mais de 180 m² no modo Eco e mais de 45 m² no modo Turbo.(5)
Críticas
(1) Modo Normal, apenas portátil
(2) Modo Normal, apenas portátil/modo Turbo, apenas portátil
(3) No modo Turbo
(4) Modo Normal, apenas portátil/no modo Turbo, apenas portátil
(5) Em pisos com o bocal de limpeza a seco
(6) Partículas a partir de 0,5 μm
(7) No modo Turbo, em pisos