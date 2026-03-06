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  • Obtenha o poder da limpeza
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Série 2000Aspirador sem fio

XC2011/01

Obtenha o poder da limpeza
A limpeza ficou muito fácil com o leve aspirador Philips série 2000. Graças à tecnologia PowerCyclone*, ele faz uma aspiração potente nos pisos. Além disso, o bocal de LED ilumina a sujeira oculta.
Ver todos os benefícios

Até 40 minutos de limpeza com uma carga (1)

Obtenha o poder da limpeza

  • Aspiração potente com PowerCyclone 7

  • Bocal de LED para aspirar a sujeira

  • Até 40 min no modo Eco e 10 no Turbo(2)

  • 2 ajustes e suporte de parede

PowerCyclone 7: aspiração potente com uso mínimo da bateria

PowerCyclone 7: aspiração potente com uso mínimo da bateria

O PowerCyclone 7 e o motor digital PowerBlade trabalham juntos para gerar um fluxo de ar de alta velocidade (até 660 L/min(3)) com baixo consumo de energia. O resultado? Remoção total da sujeira e poeira com um tempo de execução maior, principalmente em pisos.

O bocal de LED para pisos revela a poeira para orientar cada movimento

O bocal de LED para pisos revela a poeira para orientar cada movimento

Tire o máximo proveito de cada movimento com o bocal de LED, capturando 99% da sujeira e poeira com o ajuste mais forte (7). Ele ilumina as pequenas partículas de pó direcionando a luz no ângulo certo para que você saiba exatamente onde limpar. O bocal foi desenvolvido para deslizar bem perto de paredes e quinas, capturando as partículas de sujeira mais resistentes. Não deixe nem um pontinho de poeira para trás.

A bateria extra dura até 40 min no Eco e 10 min no Turbo (4)

A bateria extra dura até 40 min no Eco e 10 min no Turbo (4)

Com uma carga, o Philips série 2000 limpa mais de 180 m² no modo Eco e mais de 45 m² no modo Turbo.(5)

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. (1) Modo Normal, apenas portátil

  2. (2) Modo Normal, apenas portátil/modo Turbo, apenas portátil

  3. (3) No modo Turbo

  4. (4) Modo Normal, apenas portátil/no modo Turbo, apenas portátil

  5. (5) Em pisos com o bocal de limpeza a seco

  6. (6) Partículas a partir de 0,5 μm

  7. (7) No modo Turbo, em pisos