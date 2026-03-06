Sinta a paixão. Design premium

Esses fones de ouvido over-ear não foram projetados apenas para emitir um som espetacular: a sensação ao usá-los também é incrível. A alça interna leve e macia se ajusta para um encaixe perfeito. A alça externa faz um contrapeso, enquanto o ajuste confortável das almofadas auriculares com espuma com memória cria o isolamento perfeito. Ideal para ouvir música o dia inteiro.