X3/00
Amplidão sonora natural
Conforto ultraleve
Acabamento de qualidade em couro/metal
Cabo destacável de 3 m
Os fones de ouvido Philips Fidelio X3 apresentam conchas auditivas com dupla camada, que reduzem a ressonância e a vibração. Os drivers de neodímio foram projetados para inclinar 15 graus, encaixando-se na geometria natural da sua orelha para a melhor precisão em altas frequências. O resultado: desempenho impecável com detalhes elegantes.
Esses fones de ouvido over-ear não foram projetados apenas para emitir um som espetacular: a sensação ao usá-los também é incrível. A alça interna leve e macia se ajusta para um encaixe perfeito. A alça externa faz um contrapeso, enquanto o ajuste confortável das almofadas auriculares com espuma com memória cria o isolamento perfeito. Ideal para ouvir música o dia inteiro.
O fone de ouvido com design de acabamento aberto é coberto por um tecido Kvadrat com isolamento acústico transparente. O ar pode fluir livremente pelo tecido, eliminando a pressão do ar que se acumula atrás do diafragma, criando um som envolvente e amplo.
Críticas