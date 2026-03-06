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  • Como uma sala de concertos para seus ouvidos
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  • Como uma sala de concertos para seus ouvidos
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FidelioFones supra-auriculares abertos e com fio X3

X3/00

Como uma sala de concertos para seus ouvidos
Da respiração do cantor ao chiado do dedilhado no braço da guitarra, esses fones de ouvido com traseira aberta feito para audiófilos são leves como uma pluma e afinados com perfeição. Descubra novas camadas de transparência e detalhes sempre que os usar.
Ver todos os benefícios

Projetado para audiófilos

Como uma sala de concertos para seus ouvidos

  • Amplidão sonora natural

  • Conforto ultraleve

  • Acabamento de qualidade em couro/metal

  • Cabo destacável de 3 m

Projetado para um desempenho excepcional

Projetado para um desempenho excepcional

Os fones de ouvido Philips Fidelio X3 apresentam conchas auditivas com dupla camada, que reduzem a ressonância e a vibração. Os drivers de neodímio foram projetados para inclinar 15 graus, encaixando-se na geometria natural da sua orelha para a melhor precisão em altas frequências. O resultado: desempenho impecável com detalhes elegantes.

Sinta a paixão. Design premium

Sinta a paixão. Design premium

Esses fones de ouvido over-ear não foram projetados apenas para emitir um som espetacular: a sensação ao usá-los também é incrível. A alça interna leve e macia se ajusta para um encaixe perfeito. A alça externa faz um contrapeso, enquanto o ajuste confortável das almofadas auriculares com espuma com memória cria o isolamento perfeito. Ideal para ouvir música o dia inteiro.

Design com acabamento aberto. Palco sonoro amplo e natural

Design com acabamento aberto. Palco sonoro amplo e natural

O fone de ouvido com design de acabamento aberto é coberto por um tecido Kvadrat com isolamento acústico transparente. O ar pode fluir livremente pelo tecido, eliminando a pressão do ar que se acumula atrás do diafragma, criando um som envolvente e amplo.

Especificações técnicas

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