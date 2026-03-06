X2HR/97
Som de alta resolução, no conforto de casa
Com os fones de ouvido Fidelio X2HR, você pode ouvir músicas com autenticidade, excelente qualidade de som e conforto em sua própria casa. Mergulhe em um som rico em detalhes usando um design com encaixe perfeito criado para você desfrutar de uma experiência única.
Áudio de alta resolução
Design acústico com parte traseira semiaberta
Fones de ouvido com alça over-ear
Almofadas auriculares respiráveis
O áudio de alta resolução oferece o melhor em desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais como a de um estúdio com mais fidelidade que nos formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Essa qualidade absoluta torna o áudio de alta resolução o melhor companheiro sonoro para os amantes de música. Os fones de ouvido Fidelio estão em conformidade com os padrões rigorosos do selo de qualidade do áudio de alta resolução. Mesmo desfrutando da coleção do áudio de alta resolução ou da fonte mais tradicional de música, as frequências estendidas e suaves dos fones de ouvido Fidelio fazem com que você aproveite mais suas músicas.
As caixas de som foram escolhidas, ajustadas e testadas cuidadosamente a fim de garantir o som mais próximo ao natural. Os drivers de 50mm utilizam ímãs de neodímio de alta potência para reproduzir um som de alta definição com altas frequências.
A estrutura acústica traseira aberta elimina a pressão acumulada atrás do driver, oferecendo ao diafragma movimentos livres, aprimorando a transparência do som e aumentando levemente as frequências.
Críticas