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  • Som de alta resolução, no conforto de casa
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FidelioFones de ouvido over-ear com fio

X2HR/97

Som de alta resolução, no conforto de casa

Com os fones de ouvido Fidelio X2HR, você pode ouvir músicas com autenticidade, excelente qualidade de som e conforto em sua própria casa. Mergulhe em um som rico em detalhes usando um design com encaixe perfeito criado para você desfrutar de uma experiência única.

Ver todos os benefícios

Som de alta resolução, no conforto de casa

  • Áudio de alta resolução

  • Design acústico com parte traseira semiaberta

  • Fones de ouvido com alça over-ear

  • Almofadas auriculares respiráveis

O áudio de alta resolução reproduz músicas em sua forma mais pura

O áudio de alta resolução reproduz músicas em sua forma mais pura

O áudio de alta resolução oferece o melhor em desempenho de áudio, reproduzindo gravações originais como a de um estúdio com mais fidelidade que nos formatos de CD de 16 bits/44,1 kHz. Essa qualidade absoluta torna o áudio de alta resolução o melhor companheiro sonoro para os amantes de música. Os fones de ouvido Fidelio estão em conformidade com os padrões rigorosos do selo de qualidade do áudio de alta resolução. Mesmo desfrutando da coleção do áudio de alta resolução ou da fonte mais tradicional de música, as frequências estendidas e suaves dos fones de ouvido Fidelio fazem com que você aproveite mais suas músicas.

Drivers potentes de neodímio de 50mm que garantem um alcance ainda mais preciso

Drivers potentes de neodímio de 50mm que garantem um alcance ainda mais preciso

As caixas de som foram escolhidas, ajustadas e testadas cuidadosamente a fim de garantir o som mais próximo ao natural. Os drivers de 50mm utilizam ímãs de neodímio de alta potência para reproduzir um som de alta definição com altas frequências.

Design acústico com parte traseira semiaberta para excelente qualidade sonora

Design acústico com parte traseira semiaberta para excelente qualidade sonora

A estrutura acústica traseira aberta elimina a pressão acumulada atrás do driver, oferecendo ao diafragma movimentos livres, aprimorando a transparência do som e aumentando levemente as frequências.

Especificações técnicas

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Críticas

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