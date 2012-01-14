Descontinuado
WP3961
Pure Taste
O filtro Pure Taste remove o sabor e o odor desagradáveis do cloro e sedimentos grandes da água da torneira, garantindo sempre a mais pura água para beber, cozinhar e lavar frutas, legumes e verduras. Além disso, o carvão ativado com revestimento em prata evita a proliferação de bactérias no interior do filtro, proporcionando segurança extra para a água.
Esse purificador de água compacto tem uma taxa de fluxo máxima de dois litros por minuto, o que causa uma pequena alteração na taxa de fluxo normal da água não filtrada. Girando a alavanca de seleção de água, você também pode escolher fluxo ou spray de água não filtrada ou água filtrada em spray.
O mecanismo avançado de troca do filtro Quick Twist faz com que a substituição seja rápida, fácil e segura, levando a experiência "Sense and simplicity" para seu purificador de água.
3.3
de 5
10
Críticas
ArianeMaria
14/01/2012
Brasil
dificuldade de adquirir refil
Este produto é excelente. o problema é conseguir comprar o refil do filtro. Moro no interior de Minas e só consigo comprar pela internet, e nem sempre está disponivel. Hj eu tenho os modelos WP3861 e WP3811, assim eu uso o modelo que eu conseguir comprar o refil. Gostaria que a empresa melhorasse a disponibilidade do produto, por exemplo agora em janeiro nenhum site tem o produto disponivel, está na hora de trocar o refil do meu aparelho e não consigo adquiri-lo.
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Lalita
11/02/2016
Brasil
NÃO RECOMENDO PELA DIFICULDADE DE ACHAR O REFIL E PELA DIFERENÇA DO PREÇO RECOMENDADO DO COBRADO.
BOM PRODUTO. COMPLICADO PARA ACHAR O REFIL. A PHILIPS RECOMENDA UM PREÇO E AS LOJAS ( ON LINE SOMENTE ) OFERECEM-NO POR PREÇOS ABSURDOS. RESUMO: A PHILIPS PERDE CLIENTES. COM TODAS ESSAS DIFICULDADES, É MAIS SIMPLES, FÁCIL E BARATO, TROCAR DE FILTRO. OBS: COLOQUEM UM ENDEREÇO PRÓPRIO PARA VENDA ON LINE, ASSIM, RESOLVEM O PROBLEMA.
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Erikah
15/01/2014
Brasil
Falta do refil
Impossível achar o refil, o filtro é excelente, porém não é possível recomendar se a vida últil dele é só de 6 meses, já que NÃO ENCONTRAMOS REFIL EM LUGAR NENHUM!!!! É mais fácil trocar pelo filtro do concorrente....
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