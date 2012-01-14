ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Água com um gosto melhor sem complicação
  • Água com um gosto melhor sem complicação
  • Água com um gosto melhor sem complicação
  • Água com um gosto melhor sem complicação
  • Água com um gosto melhor sem complicação
  • Água com um gosto melhor sem complicação
  • Água com um gosto melhor sem complicação
  • Água com um gosto melhor sem complicação
  • Água com um gosto melhor sem complicação
  • Água com um gosto melhor sem complicação

Descontinuado

Refil do filtro p/ purificador instalado na torneira

WP3961

3.3
| (10) Críticas
Água com um gosto melhor sem complicação
Melhora o gosto da água que você usa para beber e cozinhar, removendo o cloro e outras impurezas com o sistema de carvão ativado com revestimento em prata.
Ver todos os benefícios

Filtro Pure Taste

Água com um gosto melhor sem complicação

  • Pure Taste

Filtro Pure Taste para absorver ao máximo as impurezas da água

O filtro Pure Taste remove o sabor e o odor desagradáveis do cloro e sedimentos grandes da água da torneira, garantindo sempre a mais pura água para beber, cozinhar e lavar frutas, legumes e verduras. Além disso, o carvão ativado com revestimento em prata evita a proliferação de bactérias no interior do filtro, proporcionando segurança extra para a água.

Alto fluxo para um fluxo máximo de 2 litros por minuto

Esse purificador de água compacto tem uma taxa de fluxo máxima de dois litros por minuto, o que causa uma pequena alteração na taxa de fluxo normal da água não filtrada. Girando a alavanca de seleção de água, você também pode escolher fluxo ou spray de água não filtrada ou água filtrada em spray.

Mecanismo avançado Quick Twist para uma fácil substituição do filtro

O mecanismo avançado de troca do filtro Quick Twist faz com que a substituição seja rápida, fácil e segura, levando a experiência "Sense and simplicity" para seu purificador de água.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

10

Críticas

2

14/01/2012

Brasil

Brasil

dificuldade de adquirir refil

Este produto é excelente. o problema é conseguir comprar o refil do filtro. Moro no interior de Minas e só consigo comprar pela internet, e nem sempre está disponivel. Hj eu tenho os modelos WP3861 e WP3811, assim eu uso o modelo que eu conseguir comprar o refil. Gostaria que a empresa melhorasse a disponibilidade do produto, por exemplo agora em janeiro nenhum site tem o produto disponivel, está na hora de trocar o refil do meu aparelho e não consigo adquiri-lo.

Esta avaliação foi feita para WP3961 Refil do filtro p/ purificador instalado na torneira

Esta avaliação foi feita para WP3961 Refil do filtro p/ purificador instalado na torneira

11/02/2016

Brasil

Brasil

NÃO RECOMENDO PELA DIFICULDADE DE ACHAR O REFIL E PELA DIFERENÇA DO PREÇO RECOMENDADO DO COBRADO.

BOM PRODUTO. COMPLICADO PARA ACHAR O REFIL. A PHILIPS RECOMENDA UM PREÇO E AS LOJAS ( ON LINE SOMENTE ) OFERECEM-NO POR PREÇOS ABSURDOS. RESUMO: A PHILIPS PERDE CLIENTES. COM TODAS ESSAS DIFICULDADES, É MAIS SIMPLES, FÁCIL E BARATO, TROCAR DE FILTRO. OBS: COLOQUEM UM ENDEREÇO PRÓPRIO PARA VENDA ON LINE, ASSIM, RESOLVEM O PROBLEMA.

Esta avaliação foi feita para WP3961 Refil do filtro p/ purificador instalado na torneira

Esta avaliação foi feita para WP3961 Refil do filtro p/ purificador instalado na torneira

15/01/2014

Brasil

Brasil

Falta do refil

Impossível achar o refil, o filtro é excelente, porém não é possível recomendar se a vida últil dele é só de 6 meses, já que NÃO ENCONTRAMOS REFIL EM LUGAR NENHUM!!!! É mais fácil trocar pelo filtro do concorrente....

Esta avaliação foi feita para WP3961 Refil do filtro p/ purificador instalado na torneira

Esta avaliação foi feita para WP3961 Refil do filtro p/ purificador instalado na torneira

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.