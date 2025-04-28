Descontinuado
WP3911
Água pura sem complicação
Sistema de filtragem avançado que fornece água pura, removendo bactérias, compostos orgânicos prejudiciais à saúde e cloro, preservando todos os bons minerais na água.
Micro Pure
O filtro Micro Pure é um sistema de multifiltragem que remove todas as bactérias, impurezas e odores para uma água limpa, segura e fresca. O filtro é composto por uma membrana microporosa de alta tecnologia, que contém mais de 520 bilhões de microporos para remover com eficiência 99,99% de todas as bactérias, e carvão ativado granular, que remove o sabor e o odor desagradáveis do cloro. O filtro também preserva todos os bons minerais vitais para a saúde presentes na água.
O mecanismo avançado de troca do filtro Quick Twist faz com que a substituição seja rápida, fácil e segura, levando a experiência "Sense and simplicity" para seu purificador de água.
Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas
3.5
de 5
134
Críticas
Cilinha 2
28/04/2025
Brasil
Produto que satisfaz minhas necessidades.
Eu uso este filtro há anos e gostaria de continuar usando. Pergunto: não estão mais fabricando? Tem outro compatível? O produto é o WP3911. Por favor me respondam.
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Data de uso 2023-04-28
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Data de uso 2023-04-28
JoséMaurícioRJ
03/11/2017
Brasil
Comprador verificado
Filtro de água.
Produto de muita qualidade! E de muita confiança.
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Iva30
23/10/2017
Brasil
Ótimo porém impossível achar o refil
Tenho esse filtro há 9 anos, mas está impossível encontrar o refil. Quando encontramos o valor é absurdamente alto. Em uma das lojas parceiras indicadas por vocês está esgotado. O produto é excelente, mas me sinto desamparada como comsumidora, pois terei que parar de utilzar o produto por não encontrar o refil. Por que a Philips não oferece o refil por um preço mais justo e em mais lojas (especialmente lojas físicas)?
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