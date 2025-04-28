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Descontinuado

Refil do filtro p/ purificador instalado na torneira

WP3911

3.5

| (134) Críticas

Água pura sem complicação

Sistema de filtragem avançado que fornece água pura, removendo bactérias, compostos orgânicos prejudiciais à saúde e cloro, preservando todos os bons minerais na água.

Ver todos os benefícios

Filtro Micro Pure

Água pura sem complicação

  • Micro Pure

Remove todos os compostos orgânicos prejudiciais à saúde, bactérias e cloro

O filtro Micro Pure é um sistema de multifiltragem que remove todas as bactérias, impurezas e odores para uma água limpa, segura e fresca. O filtro é composto por uma membrana microporosa de alta tecnologia, que contém mais de 520 bilhões de microporos para remover com eficiência 99,99% de todas as bactérias, e carvão ativado granular, que remove o sabor e o odor desagradáveis do cloro. O filtro também preserva todos os bons minerais vitais para a saúde presentes na água.

Mecanismo avançado Quick Twist para uma fácil substituição do filtro

O mecanismo avançado de troca do filtro Quick Twist faz com que a substituição seja rápida, fácil e segura, levando a experiência "Sense and simplicity" para seu purificador de água.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.5

de 5

134

Críticas

28/04/2025

Brasil

Brasil

Produto que satisfaz minhas necessidades.

Eu uso este filtro há anos e gostaria de continuar usando. Pergunto: não estão mais fabricando? Tem outro compatível? O produto é o WP3911. Por favor me respondam.

Esta avaliação foi feita para WP3911 Refil do filtro p/ purificador instalado na torneira

Data de uso 2023-04-28

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Data de uso 2023-04-28

03/11/2017

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Filtro de água.

Produto de muita qualidade! E de muita confiança.

Sim, eu recomendo este produto

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Sim, eu recomendo este produto

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23/10/2017

Brasil

Brasil

Ótimo porém impossível achar o refil

Tenho esse filtro há 9 anos, mas está impossível encontrar o refil. Quando encontramos o valor é absurdamente alto. Em uma das lojas parceiras indicadas por vocês está esgotado. O produto é excelente, mas me sinto desamparada como comsumidora, pois terei que parar de utilzar o produto por não encontrar o refil. Por que a Philips não oferece o refil por um preço mais justo e em mais lojas (especialmente lojas físicas)?

Esta avaliação foi feita para WP3911 Refil do filtro p/ purificador instalado na torneira

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