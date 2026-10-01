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        Descontinuado

        Streamium WACS7500 Wireless Music Center&Station

        WACS7500/97

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        Disco rígido de 80 GB para armazenar e reproduzir até 1.500 CDs

        O disco rígido de 80 GB oferece uma capacidade enorme de armazenamento de arquivos de áudio digital. Ele suporta facilmente até 1.500 CDs de áudio. Compacto, com gerenciamento inteligente da coleção de áudio, fácil de acessar e tudo em um só lugar.

        Music Follows Me: leve sua música com você de um cômodo para outro

        O recurso Music Follow Me permite que a sua música favorita vá de um cômodo para outro sem que você precise reiniciar a navegação e a reprodução de uma faixa específica. Pressione um botão e sua canção favorita estará com você em qualquer local da casa.

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