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  • Solte o som! Som potente para cada aventura.
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Boombox

TAX400B/00

4

| (9) Críticas | 88% recomendam este produto

Solte o som! Som potente para cada aventura.

Leve as suas músicas para onde for! Você pode levar o som potente e imersivo deste alto-falante à prova d'água a qualquer lugar. Quer se exercitar no parque ou se divertir enquanto monta o acampamento? Com 15 horas de reprodução e uma alça de transporte, você estará sempre preparado.

Ver todos os benefícios

Solte o som! Som potente para cada aventura.

  • Proteção contra poeira/água IP66

  • Som potente

  • 200 W RMS

  • Até 15 horas de música

Especificações técnicas

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Críticas

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4.0

de 5

9

Críticas

88%

recomendam este produto

3
2

13/07/2026

Brasil

Brasil

Boa demais

Muito boa superou minhas expectativas, nao e a mais forte porem uma marca conceituada e o preço excelente, tem app pra equalizar?

Prós

Boa e barata

Contras

Não tem aplicativo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAX400B Boombeat Boombox

Date of Use 2026-07-01

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAX400B Boombeat Boombox

Date of Use 2026-07-01

28/05/2026

Brasil

Brasil

Só faltou vir o carregador mas vou dá 5 estrelas pq o som é muito bom grave absurdo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAX400B Boombeat Boombox

Date of Use 2026-05-28

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAX400B Boombeat Boombox

Date of Use 2026-05-28

11/03/2026

Brasil

Brasil

Boa

Poderia vim com um carregador e ter app para melhor uso fora isso otima

Prós

Maravilhosa

Contras

Nao vem com carregadoe e nao tem app

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAX400B Boombeat Boombox

Date of Use 2025-02-11

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAX400B Boombeat Boombox

Date of Use 2025-02-11

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Avisos legais

  1. A classificação IP66 indica que o produto é resistente à poeira e protegido contra chuvas fortes e jatos de água poderosos.

  2. O tempo de reprodução da bateria de 15 horas é apenas uma referência e pode variar dependendo do conteúdo musical e do envelhecimento da bateria após vários ciclos de carregamento e descarregamento. O tempo citado pode ser alcançado com uma fonte de música predefinida, o show de luzes e o BASS+ desligados, o nível de volume no 8 e uma fonte de transmissão Bluetooth.

  3. No modo de alto-falante desligado, uma carga completa leva cerca de 2,5 horas por meio de um carregador rápido e 6 horas por meio de um carregador normal.