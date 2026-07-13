Solte o som! Som potente para cada aventura.
Leve as suas músicas para onde for! Você pode levar o som potente e imersivo deste alto-falante à prova d'água a qualquer lugar. Quer se exercitar no parque ou se divertir enquanto monta o acampamento? Com 15 horas de reprodução e uma alça de transporte, você estará sempre preparado.
Proteção contra poeira/água IP66
Som potente
200 W RMS
Até 15 horas de música
4.0
de 5
9
Críticas
88%
recomendam este produto
Roxério
13/07/2026
Brasil
Boa demais
Muito boa superou minhas expectativas, nao e a mais forte porem uma marca conceituada e o preço excelente, tem app pra equalizar?
Prós
Boa e barata
Contras
Não tem aplicativo
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2026-07-01
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2026-07-01
Wesley berg
28/05/2026
Brasil
Só faltou vir o carregador mas vou dá 5 estrelas pq o som é muito bom grave absurdo
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2026-05-28
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2026-05-28
Davijaques
11/03/2026
Brasil
Boa
Poderia vim com um carregador e ter app para melhor uso fora isso otima
Prós
Maravilhosa
Contras
Nao vem com carregadoe e nao tem app
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2025-02-11
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2025-02-11
A classificação IP66 indica que o produto é resistente à poeira e protegido contra chuvas fortes e jatos de água poderosos.
O tempo de reprodução da bateria de 15 horas é apenas uma referência e pode variar dependendo do conteúdo musical e do envelhecimento da bateria após vários ciclos de carregamento e descarregamento. O tempo citado pode ser alcançado com uma fonte de música predefinida, o show de luzes e o BASS+ desligados, o nível de volume no 8 e uma fonte de transmissão Bluetooth.
No modo de alto-falante desligado, uma carga completa leva cerca de 2,5 horas por meio de um carregador rápido e 6 horas por meio de um carregador normal.