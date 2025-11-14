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Descontinuado

Caixa de som Bluetooth para festas

TAX3705/78

3.8

| (6) Críticas

Bum! Agite o ambiente.

Deixe a festa incrível com esta caixa de som Bluetooth épica! Som alto e potente e graves fortes para ninguém ficar parado. A caixa tem entradas para microfone e guitarra, e os efeitos de iluminação coloridos tornam tudo mais divertido.

Ver todos os benefícios

Bum! Agite o ambiente.

  • Bluetooth®

  • USB, AUX, Cartão SD, FM

  • Funções de karaokê e guitarra

Pronto para tudo

A alça e as rodas integradas da caixa de som permitem que você jogue onde encontrar uma tomada CA. Vá até a casa de um amigo. Instale em um pátio com uma tomada externa. Você pode pular faixas e aumentar o volume diretamente na caixa de som.

Entradas para microfone e guitarra

Uma entrada de microfone (6,3 mm) vai agitar sua festa. Há também uma entrada de guitarra, para que você arrase no vocal enquanto faz um solo! Tanto a guitarra quanto o microfone têm os próprios controles de volume na caixa de som, e você também pode adicionar efeitos de eco.

Dimensões: 1112 x 400 x 393 mm

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

6

Críticas

4
3

14/11/2025

Brasil

Brasil

Grave absurdo ideal pra virada

Caixa de top recomendo muito e pra que gosta de grave absurdo essa caixa não fica pra trás grave forte

Esta avaliação foi feita para TAX3705 Caixa de som Bluetooth para festas

Data de uso 2024-11-14

Esta avaliação foi feita para TAX3705 Caixa de som Bluetooth para festas

Data de uso 2024-11-14

23/10/2022

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Bom, potente. bom desempenho e bastante funcional

Pratico, potente e funcional. Facil de transportar. O Display poderia ter mais informações, achei muito simples Pra quem gosta de som com qualidade e praticidade eu recomendo

Prós

Pratico potente e facil de tranportar

Contras

O Display poderia ter mais informações

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAX3705 Caixa de som Bluetooth para festas

Data de uso 2021-09-22

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAX3705 Caixa de som Bluetooth para festas

Data de uso 2021-09-22

05/08/2022

Brasil

Brasil

Era o que eu procurava

Caixa de som versátil, ela oferece diversas opções para vc curtir seu som com muita qualidade seja na sala, no quarto para dormir ou na festa. Sugestões: Na festa use modo rock com graves e agudos no máximo. Na sala ouvir músicas ou assitir filmes use modo clássico. Cantar karaoke excelente nota 10, sugestão: diminua para zero o agudo e use eco de 4 a 7. Para quarto ou dormir: Feche quase tudo grave e agudo e coloque no modo clássico, pop ou que for de seu agrado menos rock que dá mais volume. Verifique a fonte externa emitindo som, tipo celular ou tv ou projetores, deixe eles sempre no modo normal, se mandar muito grave e somando grave da caixa vai abafar o som e não irá desfrutar de som steril de boa qualidade.

Prós

Som steril, ótimo pra cantar e tocando ou com karaoke, ela possue filtro de voz

Contras

Apenas 2 entradas P10, 3 ou até 4 seria ótimo, não pula pasta.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAX3705 Caixa de som Bluetooth para festas

Data de uso 2022-07-04

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAX3705 Caixa de som Bluetooth para festas

Data de uso 2022-07-04

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