Descontinuado
TAX3705/78
Bum! Agite o ambiente.
Deixe a festa incrível com esta caixa de som Bluetooth épica! Som alto e potente e graves fortes para ninguém ficar parado. A caixa tem entradas para microfone e guitarra, e os efeitos de iluminação coloridos tornam tudo mais divertido.
Bluetooth®
USB, AUX, Cartão SD, FM
Funções de karaokê e guitarra
A alça e as rodas integradas da caixa de som permitem que você jogue onde encontrar uma tomada CA. Vá até a casa de um amigo. Instale em um pátio com uma tomada externa. Você pode pular faixas e aumentar o volume diretamente na caixa de som.
Uma entrada de microfone (6,3 mm) vai agitar sua festa. Há também uma entrada de guitarra, para que você arrase no vocal enquanto faz um solo! Tanto a guitarra quanto o microfone têm os próprios controles de volume na caixa de som, e você também pode adicionar efeitos de eco.
3.8
de 5
6
Críticas
14/11/2025
Brasil
Grave absurdo ideal pra virada
Caixa de top recomendo muito e pra que gosta de grave absurdo essa caixa não fica pra trás grave forte
Esta avaliação foi feita para TAX3705 Caixa de som Bluetooth para festas
Data de uso 2024-11-14
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Data de uso 2024-11-14
Prfnet
23/10/2022
Brasil
Comprador verificado
Bom, potente. bom desempenho e bastante funcional
Pratico, potente e funcional. Facil de transportar. O Display poderia ter mais informações, achei muito simples Pra quem gosta de som com qualidade e praticidade eu recomendo
Prós
Pratico potente e facil de tranportar
Contras
O Display poderia ter mais informações
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2021-09-22
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2021-09-22
Gildete
05/08/2022
Brasil
Era o que eu procurava
Caixa de som versátil, ela oferece diversas opções para vc curtir seu som com muita qualidade seja na sala, no quarto para dormir ou na festa. Sugestões: Na festa use modo rock com graves e agudos no máximo. Na sala ouvir músicas ou assitir filmes use modo clássico. Cantar karaoke excelente nota 10, sugestão: diminua para zero o agudo e use eco de 4 a 7. Para quarto ou dormir: Feche quase tudo grave e agudo e coloque no modo clássico, pop ou que for de seu agrado menos rock que dá mais volume. Verifique a fonte externa emitindo som, tipo celular ou tv ou projetores, deixe eles sempre no modo normal, se mandar muito grave e somando grave da caixa vai abafar o som e não irá desfrutar de som steril de boa qualidade.
Prós
Som steril, ótimo pra cantar e tocando ou com karaoke, ela possue filtro de voz
Contras
Apenas 2 entradas P10, 3 ou até 4 seria ótimo, não pula pasta.
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2022-07-04
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2022-07-04