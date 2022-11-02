Descontinuado
Vibrações icônicas
O autêntico estilo dos anos 50 se encontra com o desempenho moderno neste rádio Bluetooth alimentado por sistema elétrico com fio. O gabinete de madeira, os indicadores de cobre e o visor regulável tornam essa peça perfeita para qualquer ambiente. Um sintonizador de rádio digital oferece uma recepção clara.
Bluetooth®
Potência de saída de 20 W
Este rádio Bluetooth homenageia o icônico rádio de mesa Philetta 254 da Philips. O gabinete vintage em madeira emana charme. Os detalhes dos anos 50 nos dois botões de controle e na grade da caixa acústica levam você de volta ao tempo em que o jazz e o rock dominavam as ondas de rádio.
O amplo e nítido relógio digital é regulável, por isso é fácil encontrar o nível perfeito para o seu quarto. Quando o sol se põe, pressione o botão do menu para acessar e alterar a intensidade da iluminação.
Este rádio retrô possui um sintonizador de FM digital, para rádio, e uma conexão Bluetooth, para transmissão a partir do seu dispositivo móvel. O sintonizador de rádio digital oferece uma recepção cristalina. Você pode configurar até 20 estações FM pré-sintonizadas e 20 estações DAB pré-sintonizadas, para ter sempre à mão as suas favoritas.
4.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
100 anos de rádio
02/11/2022
Brasil
Comprador verificado
Requintado e nostálgico
O aparelho é fantástico em qualidade sonora e acabamento em madeira. Os controles e painel são primorosos na cor rosê. Se tivesse uma porta USB para mp3 seria perfeito
Prós
Som incrível, leitura de rds, beleza do painel e controles precisos
Contras
Ausência de uma porta USB para mp3
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAVS700 Rádio original
Data de uso 2022-07-02
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAVS700 Rádio original
Data de uso 2022-07-02