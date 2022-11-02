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Descontinuado

Rádio original

TAVS700/10

4

| (1) Aval. | 100% recomendam este produto

Vibrações icônicas

O autêntico estilo dos anos 50 se encontra com o desempenho moderno neste rádio Bluetooth alimentado por sistema elétrico com fio. O gabinete de madeira, os indicadores de cobre e o visor regulável tornam essa peça perfeita para qualquer ambiente. Um sintonizador de rádio digital oferece uma recepção clara.

Ver todos os benefícios

Vibrações icônicas

  • Bluetooth®

  • Potência de saída de 20 W

Gabinete vintage em madeira. Detalhes dos anos 50

Este rádio Bluetooth homenageia o icônico rádio de mesa Philetta 254 da Philips. O gabinete vintage em madeira emana charme. Os detalhes dos anos 50 nos dois botões de controle e na grade da caixa acústica levam você de volta ao tempo em que o jazz e o rock dominavam as ondas de rádio.

Visor de relógio digital grande e nítido. Regulável

O amplo e nítido relógio digital é regulável, por isso é fácil encontrar o nível perfeito para o seu quarto. Quando o sol se põe, pressione o botão do menu para acessar e alterar a intensidade da iluminação.

Rádio digital DAB+ e FM com estações pré-sintonizadas

Este rádio retrô possui um sintonizador de FM digital, para rádio, e uma conexão Bluetooth, para transmissão a partir do seu dispositivo móvel. O sintonizador de rádio digital oferece uma recepção cristalina. Você pode configurar até 20 estações FM pré-sintonizadas e 20 estações DAB pré-sintonizadas, para ter sempre à mão as suas favoritas.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.0

de 5

1

Aval.

100%

recomendam este produto

5
3
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1

02/11/2022

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Requintado e nostálgico

O aparelho é fantástico em qualidade sonora e acabamento em madeira. Os controles e painel são primorosos na cor rosê. Se tivesse uma porta USB para mp3 seria perfeito

Prós

Som incrível, leitura de rds, beleza do painel e controles precisos

Contras

Ausência de uma porta USB para mp3

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAVS700 Rádio original

Data de uso 2022-07-02

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Data de uso 2022-07-02

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