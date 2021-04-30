Descontinuado
De tudo um pouco
Visual para encantar seu coração. Som para mover seus pés. Esta grande caixa de som Bluetooth de estilo retrô proporciona 10 horas de reprodução, graves potentes e entrada auxiliar para conectar a qualquer fonte. Os detalhes autênticos dos anos 50 dão ao aparelho magia atemporal.
Bluetooth®
Potência de saída de 10 W
10 horas de tempo de reprodução
Esta caixa de som Bluetooth com estilo retrô parece ter saído dos anos 50. O gabinete vintage em madeira, o botão de controle de volume em tons de bronze e a grade do alto-falante, são detalhes da época em que o jazz estava em alta e o rock apenas começando.
A bateria oferece 10 horas de tempo de reprodução com uma carga completa. O carregamento leva cerca de 4 horas e é simples com o cabo micro USB incluso. Basta pressionar o botão Bluetooth para que essa caixa de som esteja pronta para ser emparelhada com seu dispositivo Bluetooth.
De hip-hop a EDM. Só porque esta caixa de som tem a cara do jazz, não significa que só possa tocar jazz. Para o que quer que você ouça, o driver de 3" de longo alcance oferece um som nítido e detalhado. Uma porta de bass-reflex preenche os tons baixos, oferecendo uma resposta de graves potente e circular.
5.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Cristinamc
30/04/2021
Brasil
Perfeita
Além de linda, o som é muito bom: limpo e alto. Pra guardar de recordação
Prós
Beleza, qualidade sonora e duração da bateria alta
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAVS500 Caixas de som sem fio
Data de uso 2020-03-29
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2020-03-29
Dudu o preto
18/03/2021
Brasil
Bacanaaaaa
Som super nítido, com qualidade! A bateria dura muito. Me surpreendeu. Valeu o que paguei!
Prós
Bateria e garantia Philips
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAVS500 Caixas de som sem fio
Data de uso 2021-02-18
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2021-02-18