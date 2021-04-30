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Descontinuado

Caixas de som sem fio

TAVS500/00

5

| (2) Críticas | 100% recomendam este produto

De tudo um pouco

Visual para encantar seu coração. Som para mover seus pés. Esta grande caixa de som Bluetooth de estilo retrô proporciona 10 horas de reprodução, graves potentes e entrada auxiliar para conectar a qualquer fonte. Os detalhes autênticos dos anos 50 dão ao aparelho magia atemporal.

Ver todos os benefícios

De tudo um pouco

  • Bluetooth®

  • Potência de saída de 10 W

  • 10 horas de tempo de reprodução

Gabinete vintage em madeira. Detalhes dos anos 50

Esta caixa de som Bluetooth com estilo retrô parece ter saído dos anos 50. O gabinete vintage em madeira, o botão de controle de volume em tons de bronze e a grade do alto-falante, são detalhes da época em que o jazz estava em alta e o rock apenas começando.

10 horas de tempo de reprodução

A bateria oferece 10 horas de tempo de reprodução com uma carga completa. O carregamento leva cerca de 4 horas e é simples com o cabo micro USB incluso. Basta pressionar o botão Bluetooth para que essa caixa de som esteja pronta para ser emparelhada com seu dispositivo Bluetooth.

Som nítido e detalhado. Driver de 3" de longo alcance

De hip-hop a EDM. Só porque esta caixa de som tem a cara do jazz, não significa que só possa tocar jazz. Para o que quer que você ouça, o driver de 3" de longo alcance oferece um som nítido e detalhado. Uma porta de bass-reflex preenche os tons baixos, oferecendo uma resposta de graves potente e circular.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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5.0

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

30/04/2021

Brasil

Brasil

Perfeita

Além de linda, o som é muito bom: limpo e alto. Pra guardar de recordação

Prós

Beleza, qualidade sonora e duração da bateria alta

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAVS500 Caixas de som sem fio

Data de uso 2020-03-29

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAVS500 Caixas de som sem fio

Data de uso 2020-03-29

18/03/2021

Brasil

Brasil

Bacanaaaaa

Som super nítido, com qualidade! A bateria dura muito. Me surpreendeu. Valeu o que paguei!

Prós

Bateria e garantia Philips

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Esta avaliação foi feita para TAVS500 Caixas de som sem fio

Data de uso 2021-02-18

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAVS500 Caixas de som sem fio

Data de uso 2021-02-18

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