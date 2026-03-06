Toca-discos de 2 velocidades com acionamento por correia. Feito para aguentar a potência

Você pode reproduzir discos de vinil a 33 1/3 ou 45 rpm no prato de alumínio fundido, e a tampa contra poeira é removível caso prefira o The Tina sem ela. Um braço de alumínio com contrapeso e um mecanismo antivibração garantem que a agulha substituível da Audio-Technica percorra os sulcos com precisão: no volume máximo, a festa vai ferver, mas seus discos não vão pular.