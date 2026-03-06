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Nova

RetroToca-discos Bluetooth®

TAV9000F/73

A Tina

Todo o coração. Toda a alma. Dê potência às músicas que você ama com a vitrola Bluetooth® tudo em um que reproduz discos, faz streaming e também sintoniza o rádio. Você ainda conta com um visual retrô que chama a atenção e alto-falantes integrados incríveis para um som estéreo grandioso.

Ver todos os benefícios

A Tina

  • Design retrô, som moderno

  • 240 W máx. (120 W RMS)

  • Vitrola de 2 velocidades

  • Rádio FM, Bluetooth® 5.4

Visual de antigamente, som de agora

Visual de antigamente, som de agora

O visual marcante de meados do século presta homenagem aos lendários designs dos rádios Philips das décadas de 1930 e 1950, enquanto o som rico e potente transporta você para os dias de hoje. Detalhes retrô, como o acabamento externo em madeira e a grade côncava dos alto-falantes, combinam perfeitamente com conveniências modernas, como o Bluetooth® e nosso prático aplicativo complementar.

Som incrivelmente potente com alto-falantes integrados

Som incrivelmente potente com alto-falantes integrados

Sinta na alma os 240 W máx. (120 W RMS) de um som rico e envolvente ao fazer streaming ou curtir o rádio, e aproveite 120 W máx. (60 W RMS) ao reproduzir discos. Dois drivers grandes e dois tweeters se combinam com um woofer de graves e uma porta bass reflex para preencher o ambiente com agudos vibrantes, médios expressivos e graves potentes e controlados.

Toca-discos de 2 velocidades com acionamento por correia. Feito para aguentar a potência

Toca-discos de 2 velocidades com acionamento por correia. Feito para aguentar a potência

Você pode reproduzir discos de vinil a 33 1/3 ou 45 rpm no prato de alumínio fundido, e a tampa contra poeira é removível caso prefira o The Tina sem ela. Um braço de alumínio com contrapeso e um mecanismo antivibração garantem que a agulha substituível da Audio-Technica percorra os sulcos com precisão: no volume máximo, a festa vai ferver, mas seus discos não vão pular.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. A marca nominativa e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. A marca nominativa e os logotipos Auracast™ são marcas comerciais de propriedade da Bluetooth SIG, Inc.