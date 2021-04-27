Descontinuado
TAUT102BK/00
Drivers de 6 mm/acabamento fechado
Bluetooth®
Preto
Com apenas uma carga você obtém até 3 horas de tempo de reprodução. Se sair com o case totalmente carregado, você obterá 9 horas adicionais com vários carregamentos. Basta colocar os fones de ouvido de volta no case toda vez que eles precisarem de carga. Um carregamento completo leva 2 horas.
Curta seus sons com real conforto graças ao design leve e de encaixe perfeito.
Os drivers acústicos de neodímio de 6 mm proporcionam um som nítido com graves potentes. O tubo acústico oval maximiza o isolamento passivo de ruído. O modo mono oferece a opção de deixar um ouvido livre para quando você deseja ficar atento ao mundo ao seu redor.
3.8
de 5
11
Críticas
ABHAY539
27/04/2021
Brasil
Muito bom!
Produto custo benefício o melhor do mercado! Qualidade muito boa de áudio em conversas telefônicas e outros aplicativos, como discord, whats app.
Prós
Custo
Contras
Não achei ainda
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YellowBirds
16/12/2020
Brasil
Ótimo investimento!
Excelente investimento, alem de isolar o som externo, tem otima qualidade de som! Uma das coisas que mais gostei foi de poder sair de perto do celular ou computador para ir, por exemplo, buscar agua, e continuar escutando a música ou aula da faculdade, o alcance dele é otimo!
Prós
Isolamento de som, não cai facilmente, não desconecta facil; poder se distanciar sem medo de desconectar, diferentes tamanhos de encaixe
Contras
Não poder deitar com ele ou encostar em alguma superficie pois isso causa desconforto, o tipo de encaixe não é um dos mais confortavéis; pode incomodar
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jcgander
07/12/2020
Brasil
Me surpreendeu!
Não esperava tanto, mas superou em muito minhas expectativas. Qualidade acima de tudo. Som perfeito, procure apenas testar com todas as almofadas pra encontrar a mais confortável e adequada para sua orelha, e curta a qualidade do som;
Prós
tamanho e qualidade do som
Contras
não tem controle de volume
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