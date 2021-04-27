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Descontinuado

Fones de ouvido wireless

TAUT102BK/00

3.8
| (11) Críticas
Feito para você
Curta seu som com conforto. Estes fones de ouvido intra-auriculares oferecem verdadeira liberdade sem fio e têm design compacto para um encaixe seguro. Você obtém até 12 horas de tempo de reprodução com o pequeno case de carregamento que cabe perfeitamente em bolsos e bolsas.
Ver todos os benefícios

Feito para você

  • Drivers de 6 mm/acabamento fechado

  • Bluetooth®

  • Preto

Desfrute de até 12 horas de tempo de reprodução com o case de carregamento

Com apenas uma carga você obtém até 3 horas de tempo de reprodução. Se sair com o case totalmente carregado, você obterá 9 horas adicionais com vários carregamentos. Basta colocar os fones de ouvido de volta no case toda vez que eles precisarem de carga. Um carregamento completo leva 2 horas.

Fone de ouvido com design compacto.

Curta seus sons com real conforto graças ao design leve e de encaixe perfeito.

Drivers acústicos de 6 mm em neodímio. Som nítido, com graves potentes

Os drivers acústicos de neodímio de 6 mm proporcionam um som nítido com graves potentes. O tubo acústico oval maximiza o isolamento passivo de ruído. O modo mono oferece a opção de deixar um ouvido livre para quando você deseja ficar atento ao mundo ao seu redor.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

11

Críticas

4

27/04/2021

Brasil

Brasil

Muito bom!

Produto custo benefício o melhor do mercado! Qualidade muito boa de áudio em conversas telefônicas e outros aplicativos, como discord, whats app.

Prós

Custo

Contras

Não achei ainda

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16/12/2020

Brasil

Brasil

Ótimo investimento!

Excelente investimento, alem de isolar o som externo, tem otima qualidade de som! Uma das coisas que mais gostei foi de poder sair de perto do celular ou computador para ir, por exemplo, buscar agua, e continuar escutando a música ou aula da faculdade, o alcance dele é otimo!

Prós

Isolamento de som, não cai facilmente, não desconecta facil; poder se distanciar sem medo de desconectar, diferentes tamanhos de encaixe

Contras

Não poder deitar com ele ou encostar em alguma superficie pois isso causa desconforto, o tipo de encaixe não é um dos mais confortavéis; pode incomodar

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07/12/2020

Brasil

Brasil

Me surpreendeu!

Não esperava tanto, mas superou em muito minhas expectativas. Qualidade acima de tudo. Som perfeito, procure apenas testar com todas as almofadas pra encontrar a mais confortável e adequada para sua orelha, e curta a qualidade do som;

Prós

tamanho e qualidade do som

Contras

não tem controle de volume

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