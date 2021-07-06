Descontinuado
TAUE100BK/00
Drivers de 14,2 mm/acabamento aberto
Encaixe confortável
O neodímio é o melhor material para geração de um forte campo magnético que se traduz em maior sensibilidade em uma bobina de voz, melhor resposta de graves e um som balanceado e puro.
Os drivers do alto-falante de 14,2 mm de boa qualidade, com ímã de neodímio, fornecem graves potentes e som nítido.
0
1.6
de 5
11
Críticas
joaobcrts
06/07/2021
Brasil
Excelente qualidade
Tem uma excelente qualidade pela faixa de preço que ele se encaixa, excelente custo x beneficio
Prós
Qualidade sonora
Contras
Poucos graves
Esta avaliação foi feita para TAUE100BK Fones de ouvido
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Old-rocker-man
13/09/2022
Brasil
Funciona bem
É um fone simples mas com som bem melhor do que a média. Sou músico e não leigo - sei o que estou falando. Não tem graves mega forte mas mais uma vez bem superior aos outros da mesma faixa de preço. Não tive problemas quando ao ouvido. Encaixa bem e não cai.
Prós
Bom custo, som mediano, atende bem razoável
Contras
Durabilidade - já tive vários e o pequeno tampão branco de saída de som sempre descola depois de um tempo
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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pedrowzmk
29/03/2023
Brasil
Fragil Demais
Usei esse fone exatamente em uma semana e um dos lados ficou baixo, logo dps o outro ficou baixo tambem, nao recomendo
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