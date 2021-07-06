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Descontinuado

Fones de ouvido

TAUE100BK/00

1.6
| (11) Críticas
Sons graves
Com reforço dinâmico de graves, este fone de ouvido intra-auricular leva música de qualidade aos seus ouvidos confortavelmente.
Ver todos os benefícios

para um som de mais qualidade

Sons graves

  • Drivers de 14,2 mm/acabamento aberto

  • Encaixe confortável

Os drivers das Caixas de som de neodímio fornecem um som balanceado e puro

O neodímio é o melhor material para geração de um forte campo magnético que se traduz em maior sensibilidade em uma bobina de voz, melhor resposta de graves e um som balanceado e puro.

Drivers do alto-falante de 14,2 mm para graves potentes e som nítido

Drivers do alto-falante de 14,2 mm para graves potentes e som nítido

Os drivers do alto-falante de 14,2 mm de boa qualidade, com ímã de neodímio, fornecem graves potentes e som nítido.

O design econômico se encaixará perfeitamente ao seu canal auditivo

0

Especificações técnicas

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Críticas

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1.6

de 5

11

Críticas

3
2

06/07/2021

Brasil

Brasil

Excelente qualidade

Tem uma excelente qualidade pela faixa de preço que ele se encaixa, excelente custo x beneficio

Prós

Qualidade sonora

Contras

Poucos graves

Esta avaliação foi feita para TAUE100BK Fones de ouvido

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13/09/2022

Brasil

Brasil

Funciona bem

É um fone simples mas com som bem melhor do que a média. Sou músico e não leigo - sei o que estou falando. Não tem graves mega forte mas mais uma vez bem superior aos outros da mesma faixa de preço. Não tive problemas quando ao ouvido. Encaixa bem e não cai.

Prós

Bom custo, som mediano, atende bem razoável

Contras

Durabilidade - já tive vários e o pequeno tampão branco de saída de som sempre descola depois de um tempo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAUE100BK Fones de ouvido

Sim, eu recomendo este produto

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29/03/2023

Brasil

Brasil

Fragil Demais

Usei esse fone exatamente em uma semana e um dos lados ficou baixo, logo dps o outro ficou baixo tambem, nao recomendo

Esta avaliação foi feita para TAUE100BK Fones de ouvido

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