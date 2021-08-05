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Descontinuado

8000 seriesFones intra-auriculares true wireless

TAT8505BK/00

1
| (1) Aval.

1 prémio

Ame o que você ouve. Ame o que você vê
Mergulhe em um som rico e detalhado ou sintonize o mundo à sua volta. Esses refinados fones de ouvido true wireless possuem o Cancelamento de ruído ativo e o Modo de reconhecimento para que você tenha o controle do que ouve. O design circular sofisticado marca sua presença.
Ver todos os benefícios

Ame o que você ouve. Ame o que você vê

  • Drivers de 13mm/acabamento fechado

  • Bluetooth®

  • Preto

Cancelamento de ruído ativo híbrido. Concentre-se naquilo que você realmente quiser

Cancelamento de ruído ativo híbrido. Concentre-se naquilo que você realmente quiser

Quando a música merece toda a sua atenção, esses fones de ouvido true wireless permitem que você se envolva profundamente, sem distrações. Um microfone externo e um microfone interno interagem para filtrar o ruído de fora. O Modo de reconhecimento permite que você se reconecte ao mundo quando precisar.

Som detalhado e expansivo com graves potentes

Som detalhado e expansivo com graves potentes

Drivers de 13 mm perfeitamente sintonizados oferecem graves potentes e nitidez sensacional em cada faixa. Se você tirar um fone do ouvido, a música será pausada. Coloque o fone de volta ao ouvido, e a música será retomada.

Estojo para carregamento da bateria. Obtenha até 24 horas de tempo de reprodução

Estojo para carregamento da bateria. Obtenha até 24 horas de tempo de reprodução

O estojo para carregamento da bateria pode ser carregado de modo sem fio ou via USB-C. Um estojo totalmente carregado oferece tempo de reprodução extra de 18 horas. Os fones de ouvido terão carga suficiente por 6 horas, a partir de uma única carga (5 horas com ANC). Carregue-os por 15 minutos para obter 1 hora extra.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Prémios

  • Award image AWARD-1679621

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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1.0

de 5

1

Aval.

5
4
3
2

05/08/2021

Brasil

Brasil

pra mim foi decepcao

Infelizmente me decepcionei com o produto que escolhi considerando que a marca seria boa, mas duas semanas depois já apresentou defeito; um fone não funciona,o direito. O som e muito baixo e o alcance e péssimo sem falar na carga que tem recarregar toda noite e só uso 2 horas.

Prós

nao vi

Contras

nao funciona um fone

Esta avaliação foi feita para 8000 series TAT8505BK Fones intra-auriculares true wireless

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