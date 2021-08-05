Descontinuado
TAT8505BK/00
Drivers de 13mm/acabamento fechado
Bluetooth®
Preto
Quando a música merece toda a sua atenção, esses fones de ouvido true wireless permitem que você se envolva profundamente, sem distrações. Um microfone externo e um microfone interno interagem para filtrar o ruído de fora. O Modo de reconhecimento permite que você se reconecte ao mundo quando precisar.
Drivers de 13 mm perfeitamente sintonizados oferecem graves potentes e nitidez sensacional em cada faixa. Se você tirar um fone do ouvido, a música será pausada. Coloque o fone de volta ao ouvido, e a música será retomada.
O estojo para carregamento da bateria pode ser carregado de modo sem fio ou via USB-C. Um estojo totalmente carregado oferece tempo de reprodução extra de 18 horas. Os fones de ouvido terão carga suficiente por 6 horas, a partir de uma única carga (5 horas com ANC). Carregue-os por 15 minutos para obter 1 hora extra.
Prémios
1.0
de 5
1
Aval.
05/08/2021
Brasil
pra mim foi decepcao
Infelizmente me decepcionei com o produto que escolhi considerando que a marca seria boa, mas duas semanas depois já apresentou defeito; um fone não funciona,o direito. O som e muito baixo e o alcance e péssimo sem falar na carga que tem recarregar toda noite e só uso 2 horas.
Prós
nao vi
Contras
nao funciona um fone
Esta avaliação foi feita para 8000 series TAT8505BK Fones intra-auriculares true wireless
Esta avaliação foi feita para 8000 series TAT8505BK Fones intra-auriculares true wireless