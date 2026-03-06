ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Seu som. Seu estilo.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Seu som. Seu estilo.
  • Seu som. Seu estilo.
  • Seu som. Seu estilo.
  • Seu som. Seu estilo.
  • Seu som. Seu estilo.
  • Seu som. Seu estilo.
  • Seu som. Seu estilo.
  • Seu som. Seu estilo.
  • Seu som. Seu estilo.
  • Seu som. Seu estilo.
  • Seu som. Seu estilo.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Seu som. Seu estilo.
  • Seu som. Seu estilo.
  • Seu som. Seu estilo.
  • Seu som. Seu estilo.
  • Seu som. Seu estilo.
  • Seu som. Seu estilo.
  • Seu som. Seu estilo.
  • Seu som. Seu estilo.
  • Seu som. Seu estilo.
  • Seu som. Seu estilo.

Descontinuado

5000 seriesFones intra-auriculares true wireless

TAT5505BK/00

Seu som. Seu estilo.
Seja para ouvir músicas ou fazer chamadas, estes fones de ouvido sem fio elegantes são ideais. O Cancelamento ruído ativo remove o barulho de fundo, e você pode personalizar o som usando o aplicativo de fones de ouvido Philips. Tire um fone do ouvido para pausar a música.
Ver todos os benefícios

Seu som. Seu estilo.

  • Drivers de 8 mm/acabamento fechado

  • Cancelamento de ruído ativo

  • Preto

  • Bluetooth®

Design elegante e Cancelamento de ruído ativo híbrido

Design elegante e Cancelamento de ruído ativo híbrido

Os fones de ouvido true wireless não são apenas lindos, mas também permitem que você ouça suas músicas melhor quando está em movimento. O Cancelamento de ruído ativo híbrido reduz o barulho externo, para que você curta sua música. O Modo de reconhecimento permite que você desative esse recurso.

Aplicativo dos fones de ouvido Philips. Controle de som personalizado

Aplicativo dos fones de ouvido Philips. Controle de som personalizado

Melhore os graves. Ajuste os agudos. O aplicativo dos fones de ouvido Philips coloca você no comando das músicas que está ouvindo. Ajuste você mesmo os níveis ou escolha um dos estilos de som predefinidos. Você também pode alternar com um único toque entre os modos ANC pré-sintonizados.

Microfones duplos para chamadas nítidas. Modo mono

Dois microfones em cada fone de ouvido são destinados ao som da sua voz, reduzindo o ruído ao seu redor. Se você estiver em um local mais silencioso e não precisar bloquear ruídos enquanto estiver falando, o modo mono permitirá que você use apenas um fone de ouvido para falar.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.