Microfones duplos para chamadas nítidas. Modo mono

Dois microfones em cada fone de ouvido são destinados ao som da sua voz, reduzindo o ruído ao seu redor. Se você estiver em um local mais silencioso e não precisar bloquear ruídos enquanto estiver falando, o modo mono permitirá que você use apenas um fone de ouvido para falar.