Descontinuado
TAT5505BK/00
Drivers de 8 mm/acabamento fechado
Cancelamento de ruído ativo
Preto
Bluetooth®
Os fones de ouvido true wireless não são apenas lindos, mas também permitem que você ouça suas músicas melhor quando está em movimento. O Cancelamento de ruído ativo híbrido reduz o barulho externo, para que você curta sua música. O Modo de reconhecimento permite que você desative esse recurso.
Melhore os graves. Ajuste os agudos. O aplicativo dos fones de ouvido Philips coloca você no comando das músicas que está ouvindo. Ajuste você mesmo os níveis ou escolha um dos estilos de som predefinidos. Você também pode alternar com um único toque entre os modos ANC pré-sintonizados.
Dois microfones em cada fone de ouvido são destinados ao som da sua voz, reduzindo o ruído ao seu redor. Se você estiver em um local mais silencioso e não precisar bloquear ruídos enquanto estiver falando, o modo mono permitirá que você use apenas um fone de ouvido para falar.
Críticas