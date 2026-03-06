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  • Seus sons. Seus movimentos.
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Descontinuado

Fones intra-auriculares true wireless

TAT3255WT/00

Seus sons. Seus movimentos.
Onde e quando você quiser. Esses fones de ouvido true wireless à prova de respingos e suor proporcionam um som excelente e até 24 horas de tempo de reprodução com o estojo de carregamento incluído. Se você estiver em uma chamada longa, poderá usar apenas um fone de ouvido enquanto o outro carrega.
Ver todos os benefícios

Seus sons. Seus movimentos.

  • Drivers de 6 mm/acabamento fechado

  • Encaixe confortável

  • Resistente a respingos/suor (IPX4)

  • Até 24 horas de música

Padrão IPX4 de resistência a respingos e suor

Com classificação IPX4, esses fones de ouvido true wireless são resistentes a respingos em qualquer direção. Um pouco de suor ou chuva não causa problemas.

Estojo de carregamento USB-C portátil. Tenha até 24 horas de tempo de reprodução

Pegue a estrada com várias cargas no bolso. Você tem até 6 horas de reprodução com uma única carga, além de 18 horas extras em um case totalmente carregado. Uma breve carga de 15 minutos no case proporciona 1 hora de tempo de reprodução. Uma carga completa no case leva 2 horas via USB-C.

Modo mono. Alterne o microfone entre os fones de ouvido

Precisa atender a uma chamada quando seus fones de ouvido estão com pouca energia? Obtenha mais tempo de conversação usando um fone de ouvido enquanto o outro carrega. O microfone é atribuído automaticamente ao fone de ouvido que você está usando e você pode trocar quando necessário.

Especificações técnicas

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Críticas

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