Descontinuado
TAT3255BK/00
Drivers de 6 mm/acabamento fechado
Encaixe confortável
Resistente a respingos/suor (IPX4)
Até 24 horas de música
Com classificação IPX4, esses fones de ouvido true wireless são resistentes a respingos em qualquer direção. Um pouco de suor ou chuva não causa problemas.
Pegue a estrada com várias cargas no bolso. Você tem até 6 horas de reprodução com uma única carga, além de 18 horas extras em um case totalmente carregado. Uma breve carga de 15 minutos no case proporciona 1 hora de tempo de reprodução. Uma carga completa no case leva 2 horas via USB-C.
Precisa atender a uma chamada quando seus fones de ouvido estão com pouca energia? Obtenha mais tempo de conversação usando um fone de ouvido enquanto o outro carrega. O microfone é atribuído automaticamente ao fone de ouvido que você está usando e você pode trocar quando necessário.
Críticas