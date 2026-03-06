Seus sons. Seus movimentos.

Onde e quando você quiser. Esses fones de ouvido true wireless à prova de respingos e suor proporcionam um som excelente e até 24 horas de tempo de reprodução com o estojo de carregamento incluído. Se você estiver em uma chamada longa, poderá usar apenas um fone de ouvido enquanto o outro carrega.