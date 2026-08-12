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2000 seriesFones de ouvido True Wireless

TAT2500BK/00

3.5

| (10) Críticas

Ouça suas músicas aonde for, sempre que quiser

As melhores coisas da vida são as coisas simples. Pegue seus fones de ouvido, coloque suas músicas favoritas para tocar e vá para onde quiser! Com excelente qualidade de som, graves dinâmicos e um estojo de carregamento compacto, você pode usar estes fones de ouvido True Wireless superpequenos e confortáveis sempre que quiser.

Ver todos os benefícios

Ouça suas músicas aonde for, sempre que quiser

  • Fones pequenos, mas de grande valor.

  • Som natural. Graves dinâmicos.

  • Estojo de carregamento compacto

  • Até 24 horas de tempo de reprodução

Ouça sempre suas músicas. Cancelamento de ruído

O cancelamento de ruído atenua os ruídos externos, inclusive o vento, para que você possa se concentrar nas músicas ou chamadas. Quer ouvir melhor o que acontece ao seu redor? Toque em um dos fones para ativar o Modo de percepção.

Ótimo som mesmo em volume baixo com Dynamic Bass

Estes fones de ouvido totalmente sem fio oferecem um ótimo som, e você não precisa aumentar o volume para aproveitar ao máximo os drivers de 8 mm. Ative o Dynamic Bass pelo fone de ouvido esquerdo e desfrute de toda a potência das suas linhas de baixo favoritas, mesmo ouvindo em volume baixo.

Chamadas nítidas. Todos ouvirão o que você diz

Sua voz será ouvida com clareza durante as chamadas. Um microfone com IA capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído atenua parte dos ruídos de fundo ao seu redor.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.5

de 5

10

Críticas

2

12/08/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelentes Recursos. Produto de bom custo benefíci

Produto de excelente qualidade. Boa construção, Qualidade de aúdio muito boa.

Prós

Custo benefício, Qualidade de Construção e App bem intuitivo

Contras

Poderia ser mais barato.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT2500BK Fones de ouvido True Wireless

Date of Use 2026-07-23

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT2500BK Fones de ouvido True Wireless

Date of Use 2026-07-23

09/08/2026

Brasil

Brasil

Qualidade muito boa e o cancelamento de ruído melhor ainda

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT2500BK Fones de ouvido True Wireless

Date of Use 2026-08-08

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT2500BK Fones de ouvido True Wireless

Date of Use 2026-08-08

19/07/2026

Brasil

Brasil

Sim

Nota 10 , fone com graves muito bom, compre o sem medo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT2500BK Fones de ouvido True Wireless

Date of Use 2026-07-16

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAT2500BK Fones de ouvido True Wireless

Date of Use 2026-07-16

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