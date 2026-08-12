TAT2500BK/00
Ouça suas músicas aonde for, sempre que quiser
As melhores coisas da vida são as coisas simples. Pegue seus fones de ouvido, coloque suas músicas favoritas para tocar e vá para onde quiser! Com excelente qualidade de som, graves dinâmicos e um estojo de carregamento compacto, você pode usar estes fones de ouvido True Wireless superpequenos e confortáveis sempre que quiser.
Fones pequenos, mas de grande valor.
Som natural. Graves dinâmicos.
Estojo de carregamento compacto
Até 24 horas de tempo de reprodução
O cancelamento de ruído atenua os ruídos externos, inclusive o vento, para que você possa se concentrar nas músicas ou chamadas. Quer ouvir melhor o que acontece ao seu redor? Toque em um dos fones para ativar o Modo de percepção.
Estes fones de ouvido totalmente sem fio oferecem um ótimo som, e você não precisa aumentar o volume para aproveitar ao máximo os drivers de 8 mm. Ative o Dynamic Bass pelo fone de ouvido esquerdo e desfrute de toda a potência das suas linhas de baixo favoritas, mesmo ouvindo em volume baixo.
Sua voz será ouvida com clareza durante as chamadas. Um microfone com IA capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de redução de ruído atenua parte dos ruídos de fundo ao seu redor.
3.5
de 5
10
Críticas
Geoberg
12/08/2026
Brasil
Comprador verificado
Excelentes Recursos. Produto de bom custo benefíci
Produto de excelente qualidade. Boa construção, Qualidade de aúdio muito boa.
Prós
Custo benefício, Qualidade de Construção e App bem intuitivo
Contras
Poderia ser mais barato.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAT2500BK Fones de ouvido True Wireless
Date of Use 2026-07-23
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2026-07-23
ALS.
09/08/2026
Brasil
Qualidade muito boa e o cancelamento de ruído melhor ainda
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2026-08-08
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2026-08-08
Jack03
19/07/2026
Brasil
Sim
Nota 10 , fone com graves muito bom, compre o sem medo
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2026-07-16
Sim, eu recomendo este produto
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Date of Use 2026-07-16