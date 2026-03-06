TAT1300BK/00
Fones pequenos, mas de grande valor.
Som natural. Graves dinâmicos.
Estojo de carregamento compacto
Pontas auriculares SecureFit confortáveis
As pontas auriculares texturizadas SecureFit trazem um encaixe que proporciona uma maior sensação de leveza e conforto, enquanto cria um bom isolamento para um som ainda melhor. Recursos como o grave dinâmico permitirão que você aproveite toda a potência das suas músicas favoritas, mesmo em volume baixo.
A compatibilidade com os dispositivos Bluetooth® 6.0 mais recentes permite transmissões sem interrupções e sem ruídos irritantes no som, e você pode se conectar a dois dispositivos de uma só vez. Microsoft Swift Pair também é suportado.
O estojo de carregamento compacto cabe facilmente no bolso, ou você pode anexar uma alça para cordão* e deixar o estojo pendurado na sua mochila ou no seu cinto. O modo mono significa que você pode usar qualquer fone de ouvido enquanto o outro carrega.
Críticas
O cordão não está incluído na caixa do pacote.