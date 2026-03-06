Curta o som, ame o encaixe

Ouça sua músicas com os pequenos fones de ouvido True Wireless que proporcionam maior leveza, encaixe perfeito e som incrível. Você consegue desfrutar de até 24 horas de tempo de reprodução e as pontas auriculares texturizadas mantêm os fones confortavelmente no lugar, mesmo que você os esteja usando o dia inteiro.