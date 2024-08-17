Ame o que você ouve. Ame o que você vê

Os fones de ouvido intra-auriculares oferecem verdadeira liberdade sem fio e excelente som com ajuste perfeito. Um design pequeno que se encaixa com segurança. Controle sensível ao toque para músicas e chamadas. Os fones de ouvido resistentes a respingos e suor permitem que você se movimente livremente