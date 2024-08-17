Descontinuado
TAT1235BL/97
Ame o que você ouve. Ame o que você vê
Os fones de ouvido intra-auriculares oferecem verdadeira liberdade sem fio e excelente som com ajuste perfeito. Um design pequeno que se encaixa com segurança. Controle sensível ao toque para músicas e chamadas. Os fones de ouvido resistentes a respingos e suor permitem que você se movimente livremente
Bluetooth®
Azul
Chega de ouvir aquele eco chato enquanto você fala ao telefone. Com o cancelamento de eco acústico, as conversas ficam nítidas e sem interferências.
O controle sensível ao toque dos fones de ouvido wireless permite controlar suas músicas e chamadas. O tempo de ficar procurando botões acabou
2.9
de 5
81
Críticas
Sérgiods
17/08/2024
Brasil
Comprador verificado
Minha avaliação do TAT1235BK Fones intra-auricular
Muito satisfeito com a qualidade e som estéreo, bem com da duração da bateria, o encaixe dele na orelha também é confortável, ou seja, o produto me agradou muito e o preço também claro hehehe
Prós
Facilidade para conexão
Contras
Notei um certo delay no pc, mas acredito que seja pelo bluetooth do pc não ser inferior ao do fone
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1235BK Fones intra-auriculares true wireless
Data de uso 2024-07-17
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2024-07-17
Desolé04
20/06/2024
Brasil
Fone durou 4 anos.
Comprei esse fone de ouvido na pandemia, em 2020, e não desgrudava dele por nada até que o perdi semana passada, em 2024. Pense numa tristeza, nem sei onde o perdi ou se alguém furtou ele (usava todos os dias pra tudo, inclusive metro/trabalho). Ele me serviu muito bem durante esses 4 anos, e apenas a duração dele/bateria que se desgastou durante esses anos, ela aguentava 3h de música só. Assim que o perdi resolvi comprar outro igual e fiquei surpresa com os comentários negativos. Penso que talvez o modelo se tornou obsoleto com o lançamento de outros mais novos.
Prós
Pequeno e discreto (cuidado pra não perder)
Contras
Desgaste da bateria
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1235BK Fones intra-auriculares true wireless
Data de uso 2022-06-20
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2022-06-20
Jan24
20/05/2024
Brasil
Comprador verificado
Excelente produto e qualidade de som.
Escolhi esta nota porque o processo de troca foi super rápido sem burocracia , uma vez comprovado o defeito. Obrigada
Prós
Qualidade e preço justo
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1235BK Fones intra-auriculares true wireless
Data de uso 2023-04-20
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1235BK Fones intra-auriculares true wireless
Data de uso 2023-04-20