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Descontinuado

1000 seriesFones intra-auriculares true wireless

TAT1235BK/97

2.9

| (81) Críticas

Ame o que você ouve. Ame o que você vê

Os fones de ouvido intra-auriculares oferecem verdadeira liberdade sem fio e excelente som com ajuste perfeito. Um design pequeno que se encaixa com segurança. Controle sensível ao toque para músicas e chamadas. Os fones de ouvido resistentes a respingos e suor permitem que você se movimente livremente

Ver todos os benefícios

Ame o que você ouve. Ame o que você vê

  • Bluetooth®

  • Preto

Emparelhamento inteligente. Encontre um dispositivo Bluetooth automaticamente

Os fones de ouvido estão prontos para emparelhamento assim que são retirados do estojo. Depois de emparelhados, os fones de ouvido lembram qual o último dispositivo com o qual foram emparelhados.

Encaixe seguro e confortável

Com os drivers de neodímio de 6 mm, você pode curtir suas músicas com conforto graças ao design confortável e leve. As capas auriculares macias e intercambiáveis ajudam você a encontrar um encaixe confortável no ouvido.

Microfone embutido com cancelamento de eco para um áudio nítido

Chega de ouvir aquele eco chato enquanto você fala ao telefone. Com o cancelamento de eco acústico, as conversas ficam nítidas e sem interferências.

Especificações técnicas

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Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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2.9

de 5

81

Críticas

17/08/2024

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Minha avaliação do TAT1235BK Fones intra-auricular

Muito satisfeito com a qualidade e som estéreo, bem com da duração da bateria, o encaixe dele na orelha também é confortável, ou seja, o produto me agradou muito e o preço também claro hehehe

Prós

Facilidade para conexão

Contras

Notei um certo delay no pc, mas acredito que seja pelo bluetooth do pc não ser inferior ao do fone

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1235BK Fones intra-auriculares true wireless

Data de uso 2024-07-17

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1235BK Fones intra-auriculares true wireless

Data de uso 2024-07-17

20/06/2024

Brasil

Brasil

Fone durou 4 anos.

Comprei esse fone de ouvido na pandemia, em 2020, e não desgrudava dele por nada até que o perdi semana passada, em 2024. Pense numa tristeza, nem sei onde o perdi ou se alguém furtou ele (usava todos os dias pra tudo, inclusive metro/trabalho). Ele me serviu muito bem durante esses 4 anos, e apenas a duração dele/bateria que se desgastou durante esses anos, ela aguentava 3h de música só. Assim que o perdi resolvi comprar outro igual e fiquei surpresa com os comentários negativos. Penso que talvez o modelo se tornou obsoleto com o lançamento de outros mais novos.

Prós

Pequeno e discreto (cuidado pra não perder)

Contras

Desgaste da bateria

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1235BK Fones intra-auriculares true wireless

Data de uso 2022-06-20

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1235BK Fones intra-auriculares true wireless

Data de uso 2022-06-20

20/05/2024

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente produto e qualidade de som.

Escolhi esta nota porque o processo de troca foi super rápido sem burocracia , uma vez comprovado o defeito. Obrigada

Prós

Qualidade e preço justo

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1235BK Fones intra-auriculares true wireless

Data de uso 2023-04-20

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 1000 series TAT1235BK Fones intra-auriculares true wireless

Data de uso 2023-04-20

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