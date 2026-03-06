ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Curta o som, ame o encaixe
  • Curta o som, ame o encaixe

Nova

Fones de ouvido True Wireless

TAT1000BK/97

Curta o som, ame o encaixe
Ouça seus áudios perfeitamente. Esses fones de ouvido True Wireless usam drivers de 13 mm para um som exuberante e graves potentes, além de um microfone com IA para chamadas nítidas. Resistentes a respingos d'água, com grau de proteção IPX4, e um estojo de carregamento compacto para 18 horas de ação.
Ver todos os benefícios

Curta o som, ame o encaixe

  • Fones pequenos, mas de grande valor.

  • Som natural. Graves dinâmicos.

  • Estojo de carregamento compacto

  • Resistente a respingos d'água (IPX4)

Som de altíssima qualidade com drivers largos de 13 mm

Ouça seus áudios perfeitamente. Esses fones de ouvido True Wireless usam drivers de 13 mm para um som exuberante e graves potentes, além de um microfone com IA para chamadas nítidas. Resistentes a respingos d'água, com grau de proteção IPX4, e um estojo de carregamento compacto para 18 horas de ação.

Compatibilidade com Bluetooth® 6.0 e Microsoft Swift Pair

A compatibilidade com os dispositivos Bluetooth® 6.0 mais recentes permite transmissões sem ruídos irritantes no som. O Microsoft Swift Pair também é suportado.

Estojo de carregamento compacto

O pequeno estojo de carregamento cabe facilmente no bolso, enquanto o modo Mono permite usar qualquer fone de ouvido enquanto o outro carrega.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.