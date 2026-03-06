Curta o som, ame o encaixe

Ouça seus áudios perfeitamente. Esses fones de ouvido True Wireless usam drivers de 13 mm para um som exuberante e graves potentes, além de um microfone com IA para chamadas nítidas. Resistentes a respingos d'água, com grau de proteção IPX4, e um estojo de carregamento compacto para 18 horas de ação.