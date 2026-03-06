Nova
TAT1000BK/97
Fones pequenos, mas de grande valor.
Som natural. Graves dinâmicos.
Estojo de carregamento compacto
Resistente a respingos d'água (IPX4)
Ouça seus áudios perfeitamente. Esses fones de ouvido True Wireless usam drivers de 13 mm para um som exuberante e graves potentes, além de um microfone com IA para chamadas nítidas. Resistentes a respingos d'água, com grau de proteção IPX4, e um estojo de carregamento compacto para 18 horas de ação.
A compatibilidade com os dispositivos Bluetooth® 6.0 mais recentes permite transmissões sem ruídos irritantes no som. O Microsoft Swift Pair também é suportado.
O pequeno estojo de carregamento cabe facilmente no bolso, enquanto o modo Mono permite usar qualquer fone de ouvido enquanto o outro carrega.
Críticas