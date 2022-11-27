Descontinuado
TAS7505/00
Música linda
Ouça as músicas que você adora com a caixa de som Bluetooth que fica ótima em qualquer ambiente. Você tem 20 horas de reprodução e som rico com graves intensos. Há uma função de power bank para telefones, e o tecido do alto-falante com uma mistura de lã traz estilo.
Bluetooth®
Potência de saída de 30 W
Tempo de reprodução de 20 horas
Função de power bank integrada
Do treino matinal ao jantar na varanda, esta caixa de som com Bluetooth reproduz sua música com estilo. Os botões em relevo permitem controlar a reprodução, o emparelhamento para som estéreo, o Bluetooth e muito mais. A alça para cordão da caixa de som é prática se você quiser amarrar a caixa para transporte.
Esta caixa de som é coberta por um tecido superior criado pelo fabricante Kvadrat. O belo material de mistura de lã é acusticamente transparente, permitindo que o som flua livremente da caixa de som para o ambiente.
Você tem 20 horas de reprodução com uma única carga, e o alcance wireless é de 20 m. O carregamento da caixa de som leva 4,5 horas por meio do cabo USB-C incluído.
Prémios
4.3
de 5
9
Críticas
Qinhones
27/11/2022
Brasil
Fiz o pareamento mas o som permanece mono
Gostei tanto da caixa que decidi comprar a segunda para fazer o pareamento e poder ouvir em estereo, mas mesmo após parear o som permanece mono nas duas caixas.
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Data de uso 2021-11-26
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2021-11-26
Theozinho
27/09/2022
Brasil
Produto muito bom e lindo
Som muito bom, caixa fácil de ser conectada pelo bluetooth e ainda tem o recurso de emparelhamento com outra caixa de mesmo modelo, deixando o som estéreo. Quando uma é desligada, a outra se desliga automaticamente. Além disso, desliga-se automaticamente após 5min sem receber sinal, para economizar energia.
Prós
Sim muito bom, vários recursos.
Contras
Nada
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Data de uso 2022-05-27
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Data de uso 2022-05-27
08/09/2022
Brasil
Ótimas
Produto bem acabado e a bateria é incrível. A fidelidade de áudio é excelente para uma caixa desse tamanho, inclusive o grave. A altura do volume pode parecer um pouco baixo quando uma, mas quando se pareia duas pela conexão TWS o som stereofônico produzido por elas é demais e o volume aumenta considerávelmente. Consegui comprar duas S7505 na Amazon por 950 e neste valor não tem melhor custo beneficio no mercado.
Prós
Qualidade de áudio e bateria
Contras
Não lê pen drive
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Data de uso 2022-05-08
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Data de uso 2022-05-08
A classificação IPX7 significa que o driver da caixa de som pode ficar submerso por até 30 minutos a uma profundidade de até 1 m. O tecido da caixa de som não é à prova d'água, mas pode resistir a algumas gotas de água.