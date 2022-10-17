Descontinuado
Relaxe com estilo
Relaxe com a caixa de som Bluetooth que complementa a decoração de qualquer ambiente. Você tem 12 horas de reprodução e som rico com graves intensos. O tecido do alto-falante com uma mistura de lã traz um toque sofisticado, e o microfone integrado permite que você faça chamadas sem as mãos.
Bluetooth®
Potência de saída de 20 W
Tempo de reprodução de 12 horas
Esta caixa de som fica ótima em qualquer ambiente. Os botões em relevo permitem controlar a reprodução, o Bluetooth e muito mais. O microfone integrado permite que você faça chamadas sem usar as mãos, e você pode passar um cordão de transporte pela alça da caixa de som.
Mude facilmente de uma sessão de trabalho a um jantar. Você tem 12 horas de reprodução com uma única carga, e o alcance wireless é de 20 m. O carregamento da caixa de som leva 3,5 horas por meio do cabo USB-C incluído.
Esta caixa de som é coberta por um tecido superior criado pelo fabricante Kvadrat. O belo material de mistura de lã é acusticamente transparente, permitindo que o som flua livremente da caixa de som para o ambiente.
Prémios
5.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
DJ Alcantara
17/10/2022
Brasil
MAGNIFICA CAIXA 5505. COMPREI MAIS UMA.CX
ESPETACULO DE SOM...... COMPREI MAIS UMA AGORA O SOM É STEREO !!!
Prós
SOM ENVOLVENTE E TIMBRE AVELUDADO;
Contras
SER CONECTADO SÓ VIA BLUETOOTH, NÃO TER P.2, E OU POWER BANK
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS5505 Caixas de som sem fio
Data de uso 2021-09-17
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS5505 Caixas de som sem fio
Data de uso 2021-09-17
A classificação IPX7 significa que o driver da caixa de som pode ficar submerso por até 30 minutos a uma profundidade de até 1 m. O tecido da caixa de som não é à prova d'água, mas pode resistir a algumas gotas de água.