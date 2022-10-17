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Descontinuado

Caixas de som sem fio

TAS5505/00

5

| (1) Aval. | 100% recomendam este produto

1 prémio

Relaxe com estilo

Relaxe com a caixa de som Bluetooth que complementa a decoração de qualquer ambiente. Você tem 12 horas de reprodução e som rico com graves intensos. O tecido do alto-falante com uma mistura de lã traz um toque sofisticado, e o microfone integrado permite que você faça chamadas sem as mãos.

Ver todos os benefícios

Relaxe com estilo

  • Bluetooth®

  • Potência de saída de 20 W

  • Tempo de reprodução de 12 horas

Visual e desempenho em perfeita harmonia

Visual e desempenho em perfeita harmonia

Esta caixa de som fica ótima em qualquer ambiente. Os botões em relevo permitem controlar a reprodução, o Bluetooth e muito mais. O microfone integrado permite que você faça chamadas sem usar as mãos, e você pode passar um cordão de transporte pela alça da caixa de som.

12 horas de reprodução. 3,5 horas de carregamento

12 horas de reprodução. 3,5 horas de carregamento

Mude facilmente de uma sessão de trabalho a um jantar. Você tem 12 horas de reprodução com uma única carga, e o alcance wireless é de 20 m. O carregamento da caixa de som leva 3,5 horas por meio do cabo USB-C incluído.

Tecido de caixa acústica Kvadrat. Projetado para deixar o som passar

Esta caixa de som é coberta por um tecido superior criado pelo fabricante Kvadrat. O belo material de mistura de lã é acusticamente transparente, permitindo que o som flua livremente da caixa de som para o ambiente.

Especificações técnicas

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Prémios

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Críticas

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17/10/2022

Brasil

Brasil

MAGNIFICA CAIXA 5505. COMPREI MAIS UMA.CX

ESPETACULO DE SOM...... COMPREI MAIS UMA AGORA O SOM É STEREO !!!

Prós

SOM ENVOLVENTE E TIMBRE AVELUDADO;

Contras

SER CONECTADO SÓ VIA BLUETOOTH, NÃO TER P.2, E OU POWER BANK

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS5505 Caixas de som sem fio

Data de uso 2021-09-17

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Avisos legais

  1. A classificação IPX7 significa que o driver da caixa de som pode ficar submerso por até 30 minutos a uma profundidade de até 1 m. O tecido da caixa de som não é à prova d'água, mas pode resistir a algumas gotas de água.