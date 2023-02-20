Descontinuado
TAS3505/00
Em casa em qualquer lugar
Músicas pela manhã no banheiro, podcasts inspiradores no home office. Com um tecido de mistura de lã na caixa acústica e botões em relevo, esta elegante caixa acústica Bluetooth sempre acompanha você. Ela oferece um som surpreendentemente rico e 10 horas de reprodução.
Bluetooth®
Potência de saída de 5 W
10 horas de tempo de reprodução
Esta caixa acústica Bluetooth simples, porém impressionante reproduz sua música com estilo. Os botões em relevo permitem controlar a reprodução, o Bluetooth e muito mais. O microfone integrado permite que você faça chamadas sem usar as mãos, e a alça de transporte facilita a movimentação entre os ambientes.
Você obtém 10 horas de reprodução com uma única carga, e o alcance sem fio é de 20 m. O carregamento da caixa acústica leva 2,5 horas por meio do cabo USB-C incluído. Os radiadores passivos produzem graves potentes e o som permanece nítido mesmo com volume alto.
Esta caixa de som é coberta por um tecido superior criado pelo fabricante Kvadrat. O belo material de mistura de lã é acusticamente transparente, permitindo que o som flua livremente da caixa de som para o ambiente.
Prémios
2.3
de 5
3
Críticas
Nestslow0
20/02/2023
Brasil
ótimo som
Pelo tamanho da caixa (caixinha, no caso), ela entrega um ótimo som... bem alto até
Prós
alto som
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAS3505 Caixas de som sem fio
Data de uso 2022-10-19
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2022-10-19
02/09/2023
Brasil
Só dura 3 meses, testado e comprovado 2 vezes
Comprei essa caixinha e durou 3 meses, começou a destorcer qualidade e os botões pararem, levei pra garantia e recebi uma lacrada kkk, só durou os mesmo 3 meses para o mesmo problema kkkkkkk, uma besta..
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Data de uso 2023-05-01
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Data de uso 2023-05-01
Marcos Anjos
27/06/2023
Brasil
Bom volume, pouca durabilidade
Ótima caixa no inicio, o volume máximo é excelente reproduz bem, porém a 1º auto falando estourou com uns 8 meses, troquei e a 2º estourou tbm só que com apenas 3 meses. Durabilidade baixíssima.
Prós
Potencia
Contras
Alto falante com pouca durabilidade
Esta avaliação foi feita para TAS3505 Caixas de som sem fio
Data de uso 2022-12-27
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Data de uso 2022-12-27
A classificação IPX7 significa que o driver da caixa de som pode ficar submerso por até 30 minutos a uma profundidade de até 1 m. O tecido da caixa de som não é à prova d'água, mas pode resistir a algumas gotas de água.