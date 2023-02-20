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Descontinuado

Caixas de som sem fio

TAS3505/00

2.3

| (3) Críticas

1 prémio

Em casa em qualquer lugar

Músicas pela manhã no banheiro, podcasts inspiradores no home office. Com um tecido de mistura de lã na caixa acústica e botões em relevo, esta elegante caixa acústica Bluetooth sempre acompanha você. Ela oferece um som surpreendentemente rico e 10 horas de reprodução.

Ver todos os benefícios

Em casa em qualquer lugar

  • Bluetooth®

  • Potência de saída de 5 W

  • 10 horas de tempo de reprodução

Visual e desempenho em perfeita harmonia

Visual e desempenho em perfeita harmonia

Esta caixa acústica Bluetooth simples, porém impressionante reproduz sua música com estilo. Os botões em relevo permitem controlar a reprodução, o Bluetooth e muito mais. O microfone integrado permite que você faça chamadas sem usar as mãos, e a alça de transporte facilita a movimentação entre os ambientes.

10 horas de reprodução. 2,5 horas de carregamento

10 horas de reprodução. 2,5 horas de carregamento

Você obtém 10 horas de reprodução com uma única carga, e o alcance sem fio é de 20 m. O carregamento da caixa acústica leva 2,5 horas por meio do cabo USB-C incluído. Os radiadores passivos produzem graves potentes e o som permanece nítido mesmo com volume alto.

Tecido de caixa acústica Kvadrat. Projetado para deixar o som passar

Esta caixa de som é coberta por um tecido superior criado pelo fabricante Kvadrat. O belo material de mistura de lã é acusticamente transparente, permitindo que o som flua livremente da caixa de som para o ambiente.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Imagem de AWARD-1679621

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.3

de 5

3

Críticas

4
3
2

20/02/2023

Brasil

Brasil

ótimo som

Pelo tamanho da caixa (caixinha, no caso), ela entrega um ótimo som... bem alto até

Prós

alto som

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS3505 Caixas de som sem fio

Data de uso 2022-10-19

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAS3505 Caixas de som sem fio

Data de uso 2022-10-19

02/09/2023

Brasil

Brasil

Só dura 3 meses, testado e comprovado 2 vezes

Comprei essa caixinha e durou 3 meses, começou a destorcer qualidade e os botões pararem, levei pra garantia e recebi uma lacrada kkk, só durou os mesmo 3 meses para o mesmo problema kkkkkkk, uma besta..

Esta avaliação foi feita para TAS3505 Caixas de som sem fio

Data de uso 2023-05-01

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Data de uso 2023-05-01

27/06/2023

Brasil

Brasil

Bom volume, pouca durabilidade

Ótima caixa no inicio, o volume máximo é excelente reproduz bem, porém a 1º auto falando estourou com uns 8 meses, troquei e a 2º estourou tbm só que com apenas 3 meses. Durabilidade baixíssima.

Prós

Potencia

Contras

Alto falante com pouca durabilidade

Esta avaliação foi feita para TAS3505 Caixas de som sem fio

Data de uso 2022-12-27

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Data de uso 2022-12-27

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Avisos legais

  1. A classificação IPX7 significa que o driver da caixa de som pode ficar submerso por até 30 minutos a uma profundidade de até 1 m. O tecido da caixa de som não é à prova d'água, mas pode resistir a algumas gotas de água.