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  • Estilo ear cuff. Ajuste aberto.
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  • Estilo ear cuff. Ajuste aberto.
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2000 seriesFones de ouvido abertos True Wireless

TAQ2000BK/00

4
| (24) Críticas | 80% recomendam este produto
Estilo ear cuff. Ajuste aberto.
Aproveite áudio nítido e conforto o dia todo com os fones de ouvido abertos True Wireless que se encaixam na orelha. Cada fone se prende levemente, mas com segurança, enquanto o design aberto permite que você ouça o mundo ao seu redor junto com sua música.
Ver todos os benefícios

Estilo ear cuff. Ajuste aberto.

  • Fones de ouvido abertos True Wireless

  • Estilo ear cuff

  • Até 28 horas de tempo de reprodução

  • Bluetooth multiponto

Fones de ouvido abertos estilo ear cuff. Conforto o dia todo

Fones de ouvido abertos estilo ear cuff. Conforto o dia todo

Esses fones de ouvido abertos se prendem levemente, mas com segurança, à parte externa da orelha, e uma articulação flexível permite ajustar a fixação para máximo conforto. Os drivers de condução de ar direcionam o som para o canal auditivo sem vedá-lo, permitindo que você ouça o que acontece ao seu redor.

Até 28 horas de reprodução. Estojo de carregamento compacto

Até 28 horas de reprodução. Estojo de carregamento compacto

Você curte 7 horas de tempo de reprodução com uma carga completa e mais 21 horas usando o estojo. Se precisar de uma carga rápida, coloque os fones no estojo por 15 minutos para obter mais uma hora de uso. A recarga completa dos fones leva 2 horas, e o modo mono permite usar um fone enquanto o outro carrega.

Conectividade Bluetooth multiponto estável

Conectividade Bluetooth multiponto estável

A conectividade Bluetooth avançada torna a conexão mais estável e garante transmissões contínuas. Além disso, você pode conectar dois dispositivos via Bluetooth ao mesmo tempo. Ouça sua playlist ou seu podcast preferido sem interrupções e sem ruídos irritantes.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

24

Críticas

80%

recomendam este produto

2

22/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente!

Os fones surpreendem pela maneira prática como se fixam no ouvido e não caem de jeito nenhum (pode pular, correr, etc). O som é ótimo e a não ser que esteja muito alto e vc esteja muito próximo de outras pessoas em um ambiente silencioso, apesar de ser aberto, ninguém ouvirá o que vc está ouvindo.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series TAQ2000BK Fones de ouvido abertos True Wireless

Date of Use 2026-06-01

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series TAQ2000BK Fones de ouvido abertos True Wireless

Date of Use 2026-06-01

24/06/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

experiencia valida

escolhi pois é um produto pratico sabendo que é um fone aberto que da para escutar o acontece á sua volta e funcionou desde o primeiro momento sem dar defeitos

Esta avaliação foi feita para 2000 series TAQ2000BK Fones de ouvido abertos True Wireless

Date of Use 2026-05-10

Esta avaliação foi feita para 2000 series TAQ2000BK Fones de ouvido abertos True Wireless

Date of Use 2026-05-10

08/06/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

ESSE FONE É TOP.

Excelente fone. Não cai da orelha, tem um som muito bom, tem o app que podemos equalizar, fácil e rápida conexão com celular. Recomendo a todos.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series TAQ2000BK Fones de ouvido abertos True Wireless

Date of Use 2026-04-02

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 2000 series TAQ2000BK Fones de ouvido abertos True Wireless

Date of Use 2026-04-02

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