TAQ2000BK/00
Fones de ouvido abertos True Wireless
Estilo ear cuff
Até 28 horas de tempo de reprodução
Bluetooth multiponto
Esses fones de ouvido abertos se prendem levemente, mas com segurança, à parte externa da orelha, e uma articulação flexível permite ajustar a fixação para máximo conforto. Os drivers de condução de ar direcionam o som para o canal auditivo sem vedá-lo, permitindo que você ouça o que acontece ao seu redor.
Você curte 7 horas de tempo de reprodução com uma carga completa e mais 21 horas usando o estojo. Se precisar de uma carga rápida, coloque os fones no estojo por 15 minutos para obter mais uma hora de uso. A recarga completa dos fones leva 2 horas, e o modo mono permite usar um fone enquanto o outro carrega.
A conectividade Bluetooth avançada torna a conexão mais estável e garante transmissões contínuas. Além disso, você pode conectar dois dispositivos via Bluetooth ao mesmo tempo. Ouça sua playlist ou seu podcast preferido sem interrupções e sem ruídos irritantes.
4.0
de 5
24
Críticas
80%
recomendam este produto
Jowjowjow
22/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Excelente!
Os fones surpreendem pela maneira prática como se fixam no ouvido e não caem de jeito nenhum (pode pular, correr, etc). O som é ótimo e a não ser que esteja muito alto e vc esteja muito próximo de outras pessoas em um ambiente silencioso, apesar de ser aberto, ninguém ouvirá o que vc está ouvindo.
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Esta avaliação foi feita para 2000 series TAQ2000BK Fones de ouvido abertos True Wireless
Date of Use 2026-06-01
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Date of Use 2026-06-01
SUDESTE 26
24/06/2026
Brasil
Comprador verificado
experiencia valida
escolhi pois é um produto pratico sabendo que é um fone aberto que da para escutar o acontece á sua volta e funcionou desde o primeiro momento sem dar defeitos
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Date of Use 2026-05-10
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Date of Use 2026-05-10
Gago99
08/06/2026
Brasil
Comprador verificado
ESSE FONE É TOP.
Excelente fone. Não cai da orelha, tem um som muito bom, tem o app que podemos equalizar, fácil e rápida conexão com celular. Recomendo a todos.
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Date of Use 2026-04-02
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Date of Use 2026-04-02