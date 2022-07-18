Descontinuado
TAPH805BK/00
Drivers de 40 mm/acabamento fechado
Supra-auricular
Estes fones de ouvido estão à altura de qualquer viagem. Uma única carga leva apenas 2 horas. Você terá 30 horas de tempo de reprodução (ou de conversa) com o Cancelamento de ruído ativo desativado e 25 horas com o cancelamento de ruído ativado. Os dois níveis de carregamento rápido – Recarga rápida e Carregamento rápido – oferecem 2 ou 6 horas adicionais de tempo de reprodução.
Deixe tudo para trás com o Cancelamento de ruído ativo. Acabe com o barulho do metrô ou do escritório agitado com o toque de apenas um botão. Se você estiver na rua, poderá ouvir sua música e ficar atento aos sons ao seu redor com o Modo de reconhecimento.
Da playlist ao podcast, os drivers acústicos de neodímio perfeitamente ajustados proporcionam graves profundos e frequências médias com nitidez. As almofadas auriculares macias cobrem toda a sua orelha, criando uma vedação que isola o ruído externo passivamente. A alça é leve, facilmente ajustável e macia: esses fones de ouvido não vão engatar no seu cabelo.
2.8
de 5
21
Críticas
EduGaspar
18/07/2022
Brasil
Comprador verificado
Uso na academia para fazer musculação...
Uso na academia para fazer musculação, um ambiente barulhento, com musicas irritantes, assino um ótimo sistema de streeming lossless, o Philips 805 além de cancelar os ruidos externos me garante uma experiencia sonora com muita qualidade, médios suaves e equilibrados, agudos cristalinos e graves profundos quando necessario! Muito bom!
Prós
Um hedphone ANC premium
Contras
Muito mais barato que os concorrentes
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAPH805BK Fone over-ear wireless com áudio de alta resolução
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NightShadow010
14/10/2021
Brasil
Headphone com Ótimo Cancelamento de Ruído
Escolhi o Headphone Philips PH805 pelo seu acabamento Impecável e seu alto Nível de Cancelamento de Ruído. No geral ele é nota 10 em todos os sentidos. A clareza fica evidente ao ouvir os baixos, médios e agudos e o som é altíssima qualidade, mesmo não tendo um APP de equalização que na minha opinião faz muita falta (Inclusive o Bass Boost). O Cancelamento de Ruído é um dos pontos fortes deste phone não deixando nada a desejar para outros phones mais caros da linha da Sony. Almofadas extremamente confortáveis e resistentes, clareza absoluta dos sons, acabamento impecável de construção e um excelente custo benefício faz deste phone ser quase que uma compra obrigatória para quem quer um isolamento acústico de qualidade somado a um alto nível de qualidade de som. Na minha opinião o phone é Nota 10+, isso sem contar que vem com um estojo (Hard Case) para transporte, coisa que só se encontra em headphones mais topo de linha, um cabo P1/P2 para ouvir o áudio em High Res (e também para ouvir as músicas caso a bateria tenha acabado, o que é outro fator importante e em destaque já que a mesma dura 30/25 horas com Cancelamento de Ruído ativado). Vem acompanhado também de um cabo Micro USB para o carregamento dos phones (que poderia ser um USB tipo C, mas que atende bem pois só levam 2 1/2 horas para carregamento completo. No geral dou nota 10+ para este excelente phone de Ouvido da Philips.
Prós
Ótimo Cancelamento de Ruído Ativo / Passivo, Custo Benefício / Construção e Acabemaento Impecável/ Conforto e Qualidade de Áudio
Contras
Infelizmente não tem APP de equalização (Bass Bosst) e o carregamento é Micro USB, que deveria ser USB Tipo C
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Led 70
21/04/2021
Brasil
Super satisfeito!
Agudos, médios, graves nítidos e limpos, muito confortável, entrada auxiliar e filtro de ruído externo, atendeu completamente minhas necessidades.
Prós
Som limpo, sem distorções e confortável.
Contras
Não achei nenhuma
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Os resultados reais podem variar