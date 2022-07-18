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Descontinuado

Fone over-ear wireless com áudio de alta resolução

TAPH805BK/00

2.8
| (21) Críticas
Controle o silêncio
Ouça sua música, não a chuva. Você pode controlar a função de Cancelamento de ruído ativo nesses fones de ouvido wireless para atender à sua situação. Com 30 horas de tempo de reprodução e carregamento rápido flexível, você tem música para a viagem toda
Ver todos os benefícios

Fone de ouvido wireless com cancelamento de ruído ativo

Controle o silêncio

  • Drivers de 40 mm/acabamento fechado

  • Supra-auricular

30 horas tempo de reprodução ou de conversa (25 horas com ANC ativado)

Estes fones de ouvido estão à altura de qualquer viagem. Uma única carga leva apenas 2 horas. Você terá 30 horas de tempo de reprodução (ou de conversa) com o Cancelamento de ruído ativo desativado e 25 horas com o cancelamento de ruído ativado. Os dois níveis de carregamento rápido – Recarga rápida e Carregamento rápido – oferecem 2 ou 6 horas adicionais de tempo de reprodução.

Cancelamento de ruído ativo (ANC). Viaje na música, não no barulho ao redor

Deixe tudo para trás com o Cancelamento de ruído ativo. Acabe com o barulho do metrô ou do escritório agitado com o toque de apenas um botão. Se você estiver na rua, poderá ouvir sua música e ficar atento aos sons ao seu redor com o Modo de reconhecimento.

Alça macia e ajustável. Almofadas auriculares macias

Da playlist ao podcast, os drivers acústicos de neodímio perfeitamente ajustados proporcionam graves profundos e frequências médias com nitidez. As almofadas auriculares macias cobrem toda a sua orelha, criando uma vedação que isola o ruído externo passivamente. A alça é leve, facilmente ajustável e macia: esses fones de ouvido não vão engatar no seu cabelo.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.8

de 5

21

Críticas

18/07/2022

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Uso na academia para fazer musculação...

Uso na academia para fazer musculação, um ambiente barulhento, com musicas irritantes, assino um ótimo sistema de streeming lossless, o Philips 805 além de cancelar os ruidos externos me garante uma experiencia sonora com muita qualidade, médios suaves e equilibrados, agudos cristalinos e graves profundos quando necessario! Muito bom!

Prós

Um hedphone ANC premium

Contras

Muito mais barato que os concorrentes

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAPH805BK Fone over-ear wireless com áudio de alta resolução

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14/10/2021

Brasil

Brasil

Headphone com Ótimo Cancelamento de Ruído

Escolhi o Headphone Philips PH805 pelo seu acabamento Impecável e seu alto Nível de Cancelamento de Ruído. No geral ele é nota 10 em todos os sentidos. A clareza fica evidente ao ouvir os baixos, médios e agudos e o som é altíssima qualidade, mesmo não tendo um APP de equalização que na minha opinião faz muita falta (Inclusive o Bass Boost). O Cancelamento de Ruído é um dos pontos fortes deste phone não deixando nada a desejar para outros phones mais caros da linha da Sony. Almofadas extremamente confortáveis e resistentes, clareza absoluta dos sons, acabamento impecável de construção e um excelente custo benefício faz deste phone ser quase que uma compra obrigatória para quem quer um isolamento acústico de qualidade somado a um alto nível de qualidade de som. Na minha opinião o phone é Nota 10+, isso sem contar que vem com um estojo (Hard Case) para transporte, coisa que só se encontra em headphones mais topo de linha, um cabo P1/P2 para ouvir o áudio em High Res (e também para ouvir as músicas caso a bateria tenha acabado, o que é outro fator importante e em destaque já que a mesma dura 30/25 horas com Cancelamento de Ruído ativado). Vem acompanhado também de um cabo Micro USB para o carregamento dos phones (que poderia ser um USB tipo C, mas que atende bem pois só levam 2 1/2 horas para carregamento completo. No geral dou nota 10+ para este excelente phone de Ouvido da Philips.

Prós

Ótimo Cancelamento de Ruído Ativo / Passivo, Custo Benefício / Construção e Acabemaento Impecável/ Conforto e Qualidade de Áudio

Contras

Infelizmente não tem APP de equalização (Bass Bosst) e o carregamento é Micro USB, que deveria ser USB Tipo C

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21/04/2021

Brasil

Brasil

Super satisfeito!

Agudos, médios, graves nítidos e limpos, muito confortável, entrada auxiliar e filtro de ruído externo, atendeu completamente minhas necessidades.

Prós

Som limpo, sem distorções e confortável.

Contras

Não achei nenhuma

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Avisos legais

  1. Os resultados reais podem variar