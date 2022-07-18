Escolhi o Headphone Philips PH805 pelo seu acabamento Impecável e seu alto Nível de Cancelamento de Ruído. No geral ele é nota 10 em todos os sentidos. A clareza fica evidente ao ouvir os baixos, médios e agudos e o som é altíssima qualidade, mesmo não tendo um APP de equalização que na minha opinião faz muita falta (Inclusive o Bass Boost). O Cancelamento de Ruído é um dos pontos fortes deste phone não deixando nada a desejar para outros phones mais caros da linha da Sony. Almofadas extremamente confortáveis e resistentes, clareza absoluta dos sons, acabamento impecável de construção e um excelente custo benefício faz deste phone ser quase que uma compra obrigatória para quem quer um isolamento acústico de qualidade somado a um alto nível de qualidade de som. Na minha opinião o phone é Nota 10+, isso sem contar que vem com um estojo (Hard Case) para transporte, coisa que só se encontra em headphones mais topo de linha, um cabo P1/P2 para ouvir o áudio em High Res (e também para ouvir as músicas caso a bateria tenha acabado, o que é outro fator importante e em destaque já que a mesma dura 30/25 horas com Cancelamento de Ruído ativado). Vem acompanhado também de um cabo Micro USB para o carregamento dos phones (que poderia ser um USB tipo C, mas que atende bem pois só levam 2 1/2 horas para carregamento completo. No geral dou nota 10+ para este excelente phone de Ouvido da Philips.