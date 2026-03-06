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Descontinuado

Fones de ouvido over-ear wireless

TAH9505BK/00

Feito para imersão
Inspiração. Motivação. Concentração. Com excelente cancelamento de ruído ativo e som nítido para chamadas, os fones de ouvido sem fio oferecem têm tudo o que você precisa. O Google Assistente totalmente integrado permite que você faça mais, sem usar as mãos.
Ver todos os benefícios

Feito para imersão

  • Cancelamento de ruído profissional

  • Google Assistente integrado

  • Bluetooth multiponto

  • Controle sensível ao toque

Cancelamento de ruído ativo híbrido. Concentre-se naquilo que você realmente quiser

Cancelamento de ruído ativo híbrido. Concentre-se naquilo que você realmente quiser

Quando a música merece toda a sua atenção, esses fones de ouvido proporcionam imersão. Um microfone externo e outro interno se combinam para filtrar o ruído externo. Cubra o fone de ouvido direito para acionar o modo de reconhecimento e trazer o mundo de volta.

Design arredondado sobre o ouvido. Design elegante, som soberbo

Design arredondado sobre o ouvido. Design elegante, som soberbo

Os fones de ouvido arredondados dão estilo. O encaixe sobre a orelha cria uma vedação que isola passivamente o ruído externo. Os drivers de 40 mm perfeitamente regulados proporcionam graves profundos, uma faixa de médios balanceada e altas frequências brilhantes.

Aplicativo dos fones de ouvido Philips. Controle de som personalizado

Aplicativo dos fones de ouvido Philips. Controle de som personalizado

Melhore os graves. Ajuste os agudos. O aplicativo dos fones de ouvido Philips coloca você no comando das músicas que está ouvindo. Ajuste você mesmo os níveis ou escolha um dos estilos de som predefinidos. Você também pode alternar com um único toque entre os modos ANC pré-sintonizados.

Especificações técnicas

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