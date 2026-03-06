Descontinuado
TAH9505BK/00
Cancelamento de ruído profissional
Google Assistente integrado
Bluetooth multiponto
Controle sensível ao toque
Quando a música merece toda a sua atenção, esses fones de ouvido proporcionam imersão. Um microfone externo e outro interno se combinam para filtrar o ruído externo. Cubra o fone de ouvido direito para acionar o modo de reconhecimento e trazer o mundo de volta.
Os fones de ouvido arredondados dão estilo. O encaixe sobre a orelha cria uma vedação que isola passivamente o ruído externo. Os drivers de 40 mm perfeitamente regulados proporcionam graves profundos, uma faixa de médios balanceada e altas frequências brilhantes.
Melhore os graves. Ajuste os agudos. O aplicativo dos fones de ouvido Philips coloca você no comando das músicas que está ouvindo. Ajuste você mesmo os níveis ou escolha um dos estilos de som predefinidos. Você também pode alternar com um único toque entre os modos ANC pré-sintonizados.
Críticas
Google é uma marca registrada da Google LLC. O Google Fast Pair não está disponível em determinados idiomas e países.
A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.