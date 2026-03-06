Aplicativo dos fones de ouvido Philips. Controle de som personalizado

Melhore os graves. Ajuste os agudos. O aplicativo dos fones de ouvido Philips coloca você no comando das músicas que está ouvindo. Ajuste você mesmo os níveis ou escolha um dos estilos de som predefinidos. Você também pode alternar com um único toque entre os modos ANC pré-sintonizados.