Tecnologia de 5 microfones. Chamadas mais nítidas, mesmo em locais barulhentos

Se você estiver em uma chamada, os microfones dedicados e um algoritmo de redução de ruídos se combinam para captar claramente sua voz e reduzir o ruído de fundo. Mesmo que você esteja em uma rua movimentada em um dia de muito vento, sua voz ficará clara, e a pessoa com quem você estiver falando não se distrairá com o que está acontecendo ao seu redor.