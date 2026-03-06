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Som detalhado e natural
Bateria substituível
Cancelamento de ruído Pro
Até 70 horas de tempo de reprodução
Os drivers de 40 mm com revestimento em seda proporcionam um som detalhado, e o Dynamic Bass traz graves envolventes e completos, mesmo em volumes baixos. Há suporte para os codecs LDAC e LC3 para que você possa obter o máximo do streaming de alta resolução e ouvir com fio via USB-C. Além disso, você pode ativar o áudio espacial em nosso aplicativo para ter uma experiência de escuta ainda mais imersiva.
O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao seu ambiente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Caso deseje ouvir o que está acontecendo ao seu redor, o Modo de reconhecimento permite que os sons externos voltem a ser transmitidos. O Reconhecimento rápido melhora as vozes para que você possa conversar sem precisar retirar os fones.
Se você estiver em uma chamada, os microfones dedicados e um algoritmo de redução de ruídos se combinam para captar claramente sua voz e reduzir o ruído de fundo. Mesmo que você esteja em uma rua movimentada em um dia de muito vento, sua voz ficará clara, e a pessoa com quem você estiver falando não se distrairá com o que está acontecendo ao seu redor.
Críticas