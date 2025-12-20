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6000 seriesFones de ouvido over-ear wireless

TAH6509BK/00

3.5

| (6) Críticas

Livre imersão

Use esses fones de ouvido wireless com cancelamento de ruído enquanto trabalha ou se entretém. O cancelamento de ruído adaptativo e o ajuste sobre as orelhas mantêm você confortavelmente imerso em suas atividades. Com eles, você obterá sons envolventes e detalhados, e poderá, ainda, ativar a configuração de baixo atraso para jogos e filmes.

Ver todos os benefícios

Livre imersão

  • Cancelamento de ruído Pro

  • Ajuste over-ear

  • Som natural. Graves dinâmicos.

  • Até 70 horas de tempo de reprodução

Deixe-se envolver pelo cancelamento de ruído Pro

Deixe-se envolver pelo cancelamento de ruído Pro

O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo,incluindo o vento,em tempo real. Se quiser ouvir o que está a acontecer à sua volta,o modo de perceção permite-lhe ouvir os sons exteriores. A função Quick Awareness melhora as vozes,para que possa ter uma conversa sem ter de retirar os auscultadores.

Leves,confortáveis,dobráveis e elegantes!

Leves,confortáveis,dobráveis e elegantes!

Os suportes redondos das proteções dos ouvidos e a estrutura elegante conferem a estes auscultadores over-ear uma sensação de estilo distinta. As almofadas das proteções dos ouvidos em espuma de memória mantêm o conforto durante as longas sessões de audição,enquanto as proteções dos ouvidos se dobram totalmente para dentro,para proporcionar uma arrumação fácil no bolso ou no saco.

Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass

Excelente som mesmo a um volume baixo com a função Dynamic Bass

Desfrute do som rico dos diafragmas de 40 mm e de um bom isolamento de ruído passivo do encaixe sobre a orelha. Para desfrutar das suas basslines favoritas em toda a sua amplitude sem aumentar o volume,basta ativar a função Dynamic Bass através do botão multifunções ou da aplicação Philips Headphones.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.5

de 5

6

Críticas

3
2

20/12/2025

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Recomendo, Otima opção de compra

Otimo produto, leve, confortavel, qualidade sonora espetacular, ANC sensacional funciona e muito bem por sinal, multi ponto e aplicativo funcionando normalmente sem problemas. Extremamente confortavel, almofadas muito macias e encaixam perfeitamente nas orelhas, podem comprar sem medo, bateria dura muito mais muito tempo.

Prós

Qualidade sonora, bateria muito duradoura, ANC funciona perfeitamente, conforto e ajustes de qualidade.

Contras

Falta de um case para transporte e o microfone para chamadas poderia ter um redutor de ruído do ambiente um pouco melhor.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 6000 series TAH6509BK Fones de ouvido over-ear wireless

Data de uso 2025-11-19

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 6000 series TAH6509BK Fones de ouvido over-ear wireless

Data de uso 2025-11-19

01/12/2025

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Recomendo

Fone que cobre bem as orelhas, reprodução bem detalhada de graves medios e agudos, não é tão pesado, conecta em 2 aparelhos ao mesmo tempo, isolamento de ruído é bom demais.

Esta avaliação foi feita para 6000 series TAH6509BK Fones de ouvido over-ear wireless

Data de uso 2025-11-01

Esta avaliação foi feita para 6000 series TAH6509BK Fones de ouvido over-ear wireless

Data de uso 2025-11-01

15/04/2025

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Um headphone excepcional.

Qualidade espetacular. Bateria de longa duração, isolamento acústico eficiente, minha única ressalva é com relação ao peso do fone, ele cansa se for usado por muitas horas.

Prós

Custo benefício, durabilidade da bateria, isolamento acústico.

Contras

PESADO.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 6000 series TAH6509BK Fones de ouvido over-ear wireless

Data de uso 2025-03-15

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 6000 series TAH6509BK Fones de ouvido over-ear wireless

Data de uso 2025-03-15

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