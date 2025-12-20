TAH6509BK/00
Livre imersão
Use esses fones de ouvido wireless com cancelamento de ruído enquanto trabalha ou se entretém. O cancelamento de ruído adaptativo e o ajuste sobre as orelhas mantêm você confortavelmente imerso em suas atividades. Com eles, você obterá sons envolventes e detalhados, e poderá, ainda, ativar a configuração de baixo atraso para jogos e filmes.
Cancelamento de ruído Pro
Ajuste over-ear
Som natural. Graves dinâmicos.
Até 70 horas de tempo de reprodução
O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo,incluindo o vento,em tempo real. Se quiser ouvir o que está a acontecer à sua volta,o modo de perceção permite-lhe ouvir os sons exteriores. A função Quick Awareness melhora as vozes,para que possa ter uma conversa sem ter de retirar os auscultadores.
Os suportes redondos das proteções dos ouvidos e a estrutura elegante conferem a estes auscultadores over-ear uma sensação de estilo distinta. As almofadas das proteções dos ouvidos em espuma de memória mantêm o conforto durante as longas sessões de audição,enquanto as proteções dos ouvidos se dobram totalmente para dentro,para proporcionar uma arrumação fácil no bolso ou no saco.
Desfrute do som rico dos diafragmas de 40 mm e de um bom isolamento de ruído passivo do encaixe sobre a orelha. Para desfrutar das suas basslines favoritas em toda a sua amplitude sem aumentar o volume,basta ativar a função Dynamic Bass através do botão multifunções ou da aplicação Philips Headphones.
3.5
de 5
6
Críticas
BlackBox25
20/12/2025
Brasil
Comprador verificado
Recomendo, Otima opção de compra
Otimo produto, leve, confortavel, qualidade sonora espetacular, ANC sensacional funciona e muito bem por sinal, multi ponto e aplicativo funcionando normalmente sem problemas. Extremamente confortavel, almofadas muito macias e encaixam perfeitamente nas orelhas, podem comprar sem medo, bateria dura muito mais muito tempo.
Prós
Qualidade sonora, bateria muito duradoura, ANC funciona perfeitamente, conforto e ajustes de qualidade.
Contras
Falta de um case para transporte e o microfone para chamadas poderia ter um redutor de ruído do ambiente um pouco melhor.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6000 series TAH6509BK Fones de ouvido over-ear wireless
Data de uso 2025-11-19
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2025-11-19
Simasan
01/12/2025
Brasil
Comprador verificado
Recomendo
Fone que cobre bem as orelhas, reprodução bem detalhada de graves medios e agudos, não é tão pesado, conecta em 2 aparelhos ao mesmo tempo, isolamento de ruído é bom demais.
Esta avaliação foi feita para 6000 series TAH6509BK Fones de ouvido over-ear wireless
Data de uso 2025-11-01
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Data de uso 2025-11-01
Gabruiz
15/04/2025
Brasil
Comprador verificado
Um headphone excepcional.
Qualidade espetacular. Bateria de longa duração, isolamento acústico eficiente, minha única ressalva é com relação ao peso do fone, ele cansa se for usado por muitas horas.
Prós
Custo benefício, durabilidade da bateria, isolamento acústico.
Contras
PESADO.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 6000 series TAH6509BK Fones de ouvido over-ear wireless
Data de uso 2025-03-15
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2025-03-15