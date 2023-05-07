Descontinuado
TAH4205RD/00
Drivers de 32 mm/acabamento fechado
Supra-auricular
Dobráveis e compactas
Até 29 horas de tempo de reprodução
Esses fones de ouvido intra-auriculares possuem drivers acústicos potentes de neodímio de 32 mm que proporcionam um som nítido e graves fortes. Quando quiser mais, basta pressionar o botão de reforço de graves para sentir a diferença.
Você tem até 29 horas de reprodução com uma carga de 2 horas via USB-C. Se você começar a ficar sem energia, uma carga rápida de 15 minutos manterá a música tocando por mais 4 horas.
Disponíveis em elegantes paletas de cores foscas, estes fones de ouvido supra-auriculares apresentam uma faixa de cabeça acolchoada tão leve que você mal vai sentir. Os fones de ouvido macios estão claramente marcados para as orelhas esquerda/direita e podem ser ajustados até que fiquem confortáveis.
2.3
de 5
3
Críticas
REIS BR
07/05/2023
Brasil
Fone de qualidade sonora, e custo beneficio.
Uso o fone a 3 meses, tem excelente qualidade sonora e autonomia de bateria, só não é muito confortável pra se usar em logos períodos. Indico pra usar em casa e na rua, ônibus, não indico para pratica de esportes.
Prós
Fone com qualidade sonora, com reforço de grave, quem não gostar é só não ativar função, fone com excelente autonomia de bateria, sem a função de reforço de graves ativado a bateria dura mais
Contras
Tem que ter cuidado, o fio pode de destacar da haste, no primeiros usos cansa a orelha, porém com o tempo melhora.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH4205BL Fones de ouvido supra-auriculares sem fio
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IB engenheiro
02/12/2024
Brasil
Defeito na Bateria/Carga e na conexão BT.
Comprado pela Amazon em Dez/2022. O 1o chegou com defeito - perdia a conexão BT com celular e notebook e desligava. Realizada a troca em garantia em Jan/2023. Ja este 2o funcionou bem ate Jun/2024 (ie ~1 ano e 5 meses) quando parou de carregar. Apesar do LED indicar que esta carregando, a bateria não segura carga!! Sem duvida defeito de qualidade e/ou vicio oculto de fabricação.
Prós
nenhuma
Contras
Vida util da bateria ruim.
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Caipora
10/03/2024
Brasil
Comprador verificado
Não funciona depois de 14meses
Apesar de carregado, não se mantém ligado. Eu ligo e ele desliga em seguida. Só recomendo se comprar com garantia estendida. Decepcionante, comprei numa promoção de 160reais, oh arrependimento. e esse fone é de pouquíssimo uso, eu deixo ele em casa.
Prós
Som muito bom
Contras
Defeito no botão liga e desliga.
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A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.