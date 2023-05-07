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Descontinuado

Fones de ouvido supra-auriculares sem fio

TAH4205RD/00

2.3
| (3) Críticas
Sinta os graves
Incremente os seus sons com graves mais fortes. Estes fones de ouvido sem fio possuem um botão de reforço de graves para que eles bombem sempre que você quiser. Você tem até 29 horas de tempo de reprodução, carregamento rápido e cores foscas estilosas como opção.
Ver todos os benefícios

Sinta os graves

  • Drivers de 32 mm/acabamento fechado

  • Supra-auricular

  • Dobráveis e compactas

  • Até 29 horas de tempo de reprodução

Botão de reforço de graves. Graves mais fortes com um toque

Botão de reforço de graves. Graves mais fortes com um toque

Esses fones de ouvido intra-auriculares possuem drivers acústicos potentes de neodímio de 32 mm que proporcionam um som nítido e graves fortes. Quando quiser mais, basta pressionar o botão de reforço de graves para sentir a diferença.

29 horas de reprodução. Carregamento USB-C

29 horas de reprodução. Carregamento USB-C

Você tem até 29 horas de reprodução com uma carga de 2 horas via USB-C. Se você começar a ficar sem energia, uma carga rápida de 15 minutos manterá a música tocando por mais 4 horas.

Alça acolchoada leve e ajustável

Alça acolchoada leve e ajustável

Disponíveis em elegantes paletas de cores foscas, estes fones de ouvido supra-auriculares apresentam uma faixa de cabeça acolchoada tão leve que você mal vai sentir. Os fones de ouvido macios estão claramente marcados para as orelhas esquerda/direita e podem ser ajustados até que fiquem confortáveis.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.3

de 5

3

Críticas

4
3
2

07/05/2023

Brasil

Brasil

Fone de qualidade sonora, e custo beneficio.

Uso o fone a 3 meses, tem excelente qualidade sonora e autonomia de bateria, só não é muito confortável pra se usar em logos períodos. Indico pra usar em casa e na rua, ônibus, não indico para pratica de esportes.

Prós

Fone com qualidade sonora, com reforço de grave, quem não gostar é só não ativar função, fone com excelente autonomia de bateria, sem a função de reforço de graves ativado a bateria dura mais

Contras

Tem que ter cuidado, o fio pode de destacar da haste, no primeiros usos cansa a orelha, porém com o tempo melhora.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH4205BL Fones de ouvido supra-auriculares sem fio

Sim, eu recomendo este produto

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02/12/2024

Brasil

Brasil

Defeito na Bateria/Carga e na conexão BT.

Comprado pela Amazon em Dez/2022. O 1o chegou com defeito - perdia a conexão BT com celular e notebook e desligava. Realizada a troca em garantia em Jan/2023. Ja este 2o funcionou bem ate Jun/2024 (ie ~1 ano e 5 meses) quando parou de carregar. Apesar do LED indicar que esta carregando, a bateria não segura carga!! Sem duvida defeito de qualidade e/ou vicio oculto de fabricação.

Prós

nenhuma

Contras

Vida util da bateria ruim.

Esta avaliação foi feita para TAH4205BL Fones de ouvido supra-auriculares sem fio

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10/03/2024

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Não funciona depois de 14meses

Apesar de carregado, não se mantém ligado. Eu ligo e ele desliga em seguida. Só recomendo se comprar com garantia estendida. Decepcionante, comprei numa promoção de 160reais, oh arrependimento. e esse fone é de pouquíssimo uso, eu deixo ele em casa.

Prós

Som muito bom

Contras

Defeito no botão liga e desliga.

Esta avaliação foi feita para TAH4205BL Fones de ouvido supra-auriculares sem fio

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Avisos legais

  1. A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.