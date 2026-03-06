Descontinuado
TAH4105WT/00
Drivers de 32 mm/acabamento fechado
Alça leve
Dobráveis e compactas
Reviva todos os seus melhores momentos na pista de dança. Os drivers de neodímio de 32 mm oferecem graves potentes e som nítido. O design de acabamento fechado proporciona um excelente isolamento acústico para que possa aproveitar cada segundo das suas faixas favoritas.
Disponíveis em elegantes paletas de cores foscas, estes fones de ouvido supra-auriculares apresentam uma faixa de cabeça acolchoada tão leve que você mal vai sentir. Os fones de ouvido macios estão claramente marcados para as orelhas esquerda/direita e podem ser ajustados até que fiquem confortáveis.
Role com os graves. Os fones de ouvido dobram-se e giram para dentro, facilitando o armazenamento no bolso ou na bolsa. Basta dobrá-los para começar.
Críticas