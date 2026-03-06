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  • Suas batidas. Seu estilo.
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Descontinuado

3000 seriesFones de ouvido supra-auriculares

TAH4105BL/00

Suas batidas. Seu estilo.
Sinta-se como se tivesse acabado de entrar na pista de dança. Esses fones de ouvido proporcionam um som nítido e graves potentes. A alça acolchoada mantém o conforto e os designs em cores foscas permitem que você dê o seu estilo às suas músicas.
Ver todos os benefícios

Suas batidas. Seu estilo.

  • Drivers de 32 mm/acabamento fechado

  • Alça leve

  • Dobráveis e compactas

Graves potentes e som nítido

Reviva todos os seus melhores momentos na pista de dança. Os drivers de neodímio de 32 mm oferecem graves potentes e som nítido. O design de acabamento fechado proporciona um excelente isolamento acústico para que possa aproveitar cada segundo das suas faixas favoritas.

Alça acolchoada leve e ajustável

Disponíveis em elegantes paletas de cores foscas, estes fones de ouvido supra-auriculares apresentam uma faixa de cabeça acolchoada tão leve que você mal vai sentir. Os fones de ouvido macios estão claramente marcados para as orelhas esquerda/direita e podem ser ajustados até que fiquem confortáveis.

Design plano dobrável para facilitar o transporte

Role com os graves. Os fones de ouvido dobram-se e giram para dentro, facilitando o armazenamento no bolso ou na bolsa. Basta dobrá-los para começar.

Especificações técnicas

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Críticas

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