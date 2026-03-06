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Descontinuado

3000 SeriesFones de ouvido supra-auriculares

TAH3155BK/97

Sua chamada. Seu espaço.
Crie seu próprio espaço de trabalho. Esses fones de ouvido auriculares proporcionam um som nítido e voz cristalina. A alça é tão leve que você mal a sentirá. O cabo plano resiste a emaranhados. Os fones são macios e se dobram para você simplesmente pegar.
Ver todos os benefícios

Sua chamada. Seu espaço.

  • Drivers de 40 mm/acabamento fechado

  • Supra-auricular

Alça acolchoada leve e ajustável

Disponíveis em elegantes paletas de cores foscas, estes fones de ouvido supra-auriculares apresentam uma faixa de cabeça acolchoada tão leve que você mal vai sentir. Os fones de ouvido macios estão claramente marcados para as orelhas esquerda/direita e podem ser ajustados até que fiquem confortáveis.

Controle remoto integrado. Controle músicas e chamadas com facilidade

Atenda a uma chamada e pause a playlist sem tocar no smartphone. O conector articulado mantém os fones de ouvido conectados ao dispositivo inteligente: prático quando o telefone está no bolso.

Excelente isolamento acústico do design traseiro fechado

Excelente isolamento acústico do design traseiro fechado

Especificações técnicas

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Críticas

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