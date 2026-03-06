Descontinuado
TAH3155BK/97
Drivers de 40 mm/acabamento fechado
Supra-auricular
Disponíveis em elegantes paletas de cores foscas, estes fones de ouvido supra-auriculares apresentam uma faixa de cabeça acolchoada tão leve que você mal vai sentir. Os fones de ouvido macios estão claramente marcados para as orelhas esquerda/direita e podem ser ajustados até que fiquem confortáveis.
Atenda a uma chamada e pause a playlist sem tocar no smartphone. O conector articulado mantém os fones de ouvido conectados ao dispositivo inteligente: prático quando o telefone está no bolso.
Críticas