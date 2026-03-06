ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Conforto sem precedentes, som excepcional
  • Conforto sem precedentes, som excepcional
  • Conforto sem precedentes, som excepcional
  • Conforto sem precedentes, som excepcional
  • Conforto sem precedentes, som excepcional
  • Conforto sem precedentes, som excepcional
  • Conforto sem precedentes, som excepcional
  • Conforto sem precedentes, som excepcional
  • Conforto sem precedentes, som excepcional
  • Conforto sem precedentes, som excepcional

Fones de ouvido over-ear wireless

TAH2500BK/97

Conforto sem precedentes, som excepcional

Com capacidade de até 50 horas de reprodução, esses fones de ouvido sem fio oferecem conforto inigualável e som envolvente com extragrave.

Ver todos os benefícios

Conforto sem precedentes, som excepcional

  • Cancelamento de ruído

  • Fones de ouvido over-ear leves

  • Som natural. Extragrave

  • Tempo de reprodução de até 50 horas

Imersão com cancelamento de ruído

O cancelamento de ruído reduz os sons externos, inclusive o vento, para que você possa se concentrar na música ou em chamadas. Quer ouvir mais do que está acontecendo ao seu redor? Pressione um dos fones para ativar o Modo de reconhecimento.

Som excelente com o modo Extragrave

Som excelente graças aos drivers de 40 mm e um bom isolamento passivo de ruído devido ao design over-ear. Assim, você pode aproveitar toda a potência das suas músicas favoritas.

Até 50 horas de reprodução com o carregamento rápido

Estes fones de ouvido wireless proporcionam até 50 horas de reprodução, assim você poderá ouvir várias playlists sem interrupções. Com carregamento via USB-C, eles atingem carga completa em apenas 2 horas, e uma carga rápida de 15 minutos proporciona energia suficiente para manter a música tocando por mais 10 horas.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.