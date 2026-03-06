TAH2500BK/97
Conforto sem precedentes, som excepcional
Com capacidade de até 50 horas de reprodução, esses fones de ouvido sem fio oferecem conforto inigualável e som envolvente com extragrave.
Cancelamento de ruído
Fones de ouvido over-ear leves
Som natural. Extragrave
Tempo de reprodução de até 50 horas
O cancelamento de ruído reduz os sons externos, inclusive o vento, para que você possa se concentrar na música ou em chamadas. Quer ouvir mais do que está acontecendo ao seu redor? Pressione um dos fones para ativar o Modo de reconhecimento.
Som excelente graças aos drivers de 40 mm e um bom isolamento passivo de ruído devido ao design over-ear. Assim, você pode aproveitar toda a potência das suas músicas favoritas.
Estes fones de ouvido wireless proporcionam até 50 horas de reprodução, assim você poderá ouvir várias playlists sem interrupções. Com carregamento via USB-C, eles atingem carga completa em apenas 2 horas, e uma carga rápida de 15 minutos proporciona energia suficiente para manter a música tocando por mais 10 horas.
Críticas