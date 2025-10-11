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Descontinuado

Fones de ouvido Over-ear

TAH2005BK/00

4.3
| (3) Críticas | 100% recomendam este produto
Chegou a sua vez
Para as suas músicas favoritas ou os podcasts mais recentes, estes simples fones de ouvido oferecem um ajuste confortável e um som nítido. Perfeito para uso diário, o cabo de 2 m tem o comprimento ideal para conectar-se aos seus dispositivos favoritos.
Ver todos os benefícios

Chegou a sua vez

  • Almofadas macias e confortáveis

  • Drivers de 40 mm

  • Alça leve

  • Cabo para fone de ouvido de 2 m

Ponha seus sons para tocar

Esses fones de ouvido com fio proporcionam conforto pelo tempo que você quiser. Os potentes drivers de 40 mm proporcionam um som nítido e claro. O ajuste sobre a orelha garante um bom isolamento passivo de ruído, assim ninguém mais ouve o que você está ouvindo.

Facilidade o dia todo. Conforto diário

A alça ajustável e acolchoada se encaixa em qualquer cabeça, e as almofadas são ótimas para longas sessões de audição. Não há bateria, portanto, não há limite para o tempo de reprodução. Ideal quando você está maratonando os podcasts mais recentes.

Conecte-se aos seus dispositivos favoritos

O cabo do fone de ouvido de 2 m é perfeito para conexão com um notebook ou tablet. Se você estiver em movimento, este cabo permite que você mantenha seu dispositivo guardado com segurança em uma bolsa ou bolso enquanto você escuta com as mãos livres.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

11/10/2025

Brasil

Brasil

O melhor fone que já usei.

Tenho esse fone há um ano, a qualidade de som é excelente e nítida.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH2005BK Fones de ouvido Over-ear

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH2005BK Fones de ouvido Over-ear

12/10/2025

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Ótimo fone

Gostei bastante do fone. É um bom produto com um excelente custo benefício!!!

Esta avaliação foi feita para TAH2005BK Fones de ouvido Over-ear

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22/08/2024

Brasil

Brasil

Comprador verificado

É um bom produto, mas tem pouco volume

Acho que faltou um pouco mais de grave, um pouco mais de volume.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH2005BK Fones de ouvido Over-ear

Sim, eu recomendo este produto

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