Descontinuado
TAH2005BK/00
Almofadas macias e confortáveis
Drivers de 40 mm
Alça leve
Cabo para fone de ouvido de 2 m
Esses fones de ouvido com fio proporcionam conforto pelo tempo que você quiser. Os potentes drivers de 40 mm proporcionam um som nítido e claro. O ajuste sobre a orelha garante um bom isolamento passivo de ruído, assim ninguém mais ouve o que você está ouvindo.
A alça ajustável e acolchoada se encaixa em qualquer cabeça, e as almofadas são ótimas para longas sessões de audição. Não há bateria, portanto, não há limite para o tempo de reprodução. Ideal quando você está maratonando os podcasts mais recentes.
O cabo do fone de ouvido de 2 m é perfeito para conexão com um notebook ou tablet. Se você estiver em movimento, este cabo permite que você mantenha seu dispositivo guardado com segurança em uma bolsa ou bolso enquanto você escuta com as mãos livres.
4.3
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
HaruhiSOS
11/10/2025
Brasil
O melhor fone que já usei.
Tenho esse fone há um ano, a qualidade de som é excelente e nítida.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH2005BK Fones de ouvido Over-ear
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Helfon
12/10/2025
Brasil
Comprador verificado
Ótimo fone
Gostei bastante do fone. É um bom produto com um excelente custo benefício!!!
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Schall
22/08/2024
Brasil
Comprador verificado
É um bom produto, mas tem pouco volume
Acho que faltou um pouco mais de grave, um pouco mais de volume.
Sim, eu recomendo este produto
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