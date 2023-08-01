Em primeiro lugar, pelo custo/benefício o fone é PERFEITO, bateria EXCELENTE! Recebi o produto no dia 04/01/2022, e deixei carregando por 3 horas antes de usar. Hoje é 06/01/2022, e estou usando umas 10 horas assistindo filmes e vídeos e a bateria não descarregou. Em SEGUNDO LUGAR meus agradecimentos ao usuário FTARASUK que descobriu como conectar o TAH1205BK/00 ao pc/notebook, e também aos demais, porque não vi todos os comentários. Eu tentei por mais de 1 hora e não consegui conectar, depois resolvi procurar o driver para instalar no meu notebook e encontrei os comentários no site da Philips. 1) Abra as opções de "adicionar novo dispositivo bluetooth" no seu pc/notebook, mas não clique em buscar ou pesquisar; 2) Ligue o seu TAH1205BK/00, Você vai ouvir "power on". 3) Segure simultaneamente os botões de volume do seu fone de ouvido por 4 segundos. 4) No seu pc/notebook clique em "adicionar um dispositivo bluetooth" ou algo parecido. 5) Clique na opção TAH1205 e depois em avançar para ele instalar o driver. 6) Meu notebook tem Win10 Ver. 21H1, e não aparece que o fone está conectado, MAS ESTÁ CONECTADO.