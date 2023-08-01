Descontinuado
TAH1205BK/00
Drivers de 32 mm/acabamento fechado
Bluetooth®
Alça leve
Design plano dobrável
É fácil emparelhar os fones de ouvido Bluetooth, e você ganha até 15 horas de reprodução com uma carga de 2 horas. Se começar a ficar sem bateria, uma carga rápida de 15 minutos permitirá ouvir música por mais 3 horas.
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3.0
de 5
48
Críticas
wpcastro
01/08/2023
Brasil
Comprador verificado
Excelente produto. Cumpre o que promete
Excelente para o homeoffice, me permitiu ter flexibilidade e grande adaptabilidade no trabalho remoto.
Prós
Durabilidade da bateria
Contras
podia ter um cabo usb maior
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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IcedHeartTM
04/07/2023
Brasil
Comprador verificado
Na marca eu confio e nunca me decepcionou.
Custo benefício incomparável, excelente produto. Alta qualidade e tecnologia. Supriu todas as minhas necessidades e me surpreendeu por ter um microfone embutido e com a excelente duração de bateria. Recomendo com absoluta certeza.
Prós
Microfone, bateria, qualidade do áudio, conforto e funcionalidade.
Contras
Nada que me incomode.
Sim, eu recomendo este produto
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Arquiteto da torre
24/03/2023
Brasil
Excelente custo-benefício
Comprei dois fones, um para uso de trabalho e outro para prática de esportes em ambientes fechados. Para reuniões ou momentos de concentração, ele é ótimo, inclusive para ligações, diferente dos modelos menores que tenho. Para o uso na academia, é ótimo em virtude de que não permite que os sons externos influenciem nas músicas. Em relação a estrutura, considero extremamente resistente e bonita.
Prós
Bom microfone, ótima vedação e resistente
Contras
Dificuldade de parear com alguns notebooks
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Disponibilidade das funções pode variar de acordo com a compatibilidade do telefone celular.