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Descontinuado

Fone de ouvido wireless

TAH1205BK/00

3
| (48) Críticas
Música sempre perto
Faça suas atividades ouvindo os sons que você ama. Esses fones de ouvido auriculares wireless oferecem 15 horas de tempo de reprodução e som nítido. Os botões nos fones facilitam o controle de músicas e chamadas, e os fones são dobráveis para facilitar o armazenamento.
Ver todos os benefícios

Música sempre perto

  • Drivers de 32 mm/acabamento fechado

  • Bluetooth®

  • Alça leve

  • Design plano dobrável

15 horas de reprodução e carregamento rápido

É fácil emparelhar os fones de ouvido Bluetooth, e você ganha até 15 horas de reprodução com uma carga de 2 horas. Se começar a ficar sem bateria, uma carga rápida de 15 minutos permitirá ouvir música por mais 3 horas.

Alça ajustável e microfone embutido para chamadas sem usar as mãos

-

Carregue por 15 minutos e ganhe mais 3 horas de reprodução

-

Especificações técnicas

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Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

48

Críticas

01/08/2023

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Excelente produto. Cumpre o que promete

Excelente para o homeoffice, me permitiu ter flexibilidade e grande adaptabilidade no trabalho remoto.

Prós

Durabilidade da bateria

Contras

podia ter um cabo usb maior

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH1205BK Fone de ouvido wireless

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH1205BK Fone de ouvido wireless

04/07/2023

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Na marca eu confio e nunca me decepcionou.

Custo benefício incomparável, excelente produto. Alta qualidade e tecnologia. Supriu todas as minhas necessidades e me surpreendeu por ter um microfone embutido e com a excelente duração de bateria. Recomendo com absoluta certeza.

Prós

Microfone, bateria, qualidade do áudio, conforto e funcionalidade.

Contras

Nada que me incomode.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH1205BK Fone de ouvido wireless

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24/03/2023

Brasil

Brasil

Excelente custo-benefício

Comprei dois fones, um para uso de trabalho e outro para prática de esportes em ambientes fechados. Para reuniões ou momentos de concentração, ele é ótimo, inclusive para ligações, diferente dos modelos menores que tenho. Para o uso na academia, é ótimo em virtude de que não permite que os sons externos influenciem nas músicas. Em relação a estrutura, considero extremamente resistente e bonita.

Prós

Bom microfone, ótima vedação e resistente

Contras

Dificuldade de parear com alguns notebooks

Esta avaliação foi feita para TAH1205BK Fone de ouvido wireless

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