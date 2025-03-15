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Descontinuado

Fones de ouvido wireless

TAH1108BK/00

3.2

| (23) Críticas

Música sempre perto

Faça suas atividades ouvindo os sons que você ama. Esses fones de ouvido auriculares wireless oferecem 15 horas de tempo de reprodução e som nítido. Os botões nos fones facilitam o controle de músicas e chamadas, e as conchas auriculares são flexíveis para facilitar o armazenamento.

Ver todos os benefícios

Música sempre perto

  • Acabamento fechado/drivers de 30 mm

  • Bluetooth®

  • Alça leve

  • Design plano dobrável

Até 15 horas de reprodução e carregamento rápido

É fácil emparelhar estes auscultadores on-ear Bluetooth, e pode obter até 15 horas de reprodução com um carregamento de 2 horas. Se começar a ficar sem bateria, um carregamento de 15 minutos permite manter a reprodução de música durante mais 3 horas.

Som nítido e cristalino

Os potentes diafragmas acústicos em neodímio de 30 mm proporcionam-lhe um som nítido, enquanto o design posterior fechado assegura um excelente isolamento de som. Desfrute de cada minuto das suas músicas sem que os outros ouçam o que está a ouvir.

Fácil de usar. Fácil de controlar

As conchas auriculares acolchoadas proporcionam um nível extra de conforto durante as sessões de áudio. Os botões na concha permitem ajustar o volume, pular ou pausar faixas, atender ou rejeitar chamadas e muito mais.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.2

de 5

23

Críticas

15/03/2025

Brasil

Brasil

Philips sempre surpreendendo em áudio

Olha, eu normalmente tenho ótima experiência com fones Philips, a sensação sempre é q se paga menos por algo que vale muito mais, vcs realmente sabem fazem fones com qualidade, o grave é gostoso, o fone é bem equilibrado, bateria boa, eu só tenho elogios com fones Philips, uso desde os de fios da época, continuem assim com essa filosofia de entregar um produto com áudio excelente por preço acessível.

Prós

Tudo, quem gosta de áudio de verdade, pode ir sem medo

Contras

Aperta um pouco minha cabeça, mas pelo preço não esperaria algo perfeito, mas podem melhorar isso e não gerará custo extra de produção

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH1108BK Fones de ouvido wireless

Data de uso 2024-09-15

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH1108BK Fones de ouvido wireless

Data de uso 2024-09-15

24/05/2024

Brasil

Brasil

Recursos que superam imensameno valor de aquisição

Como audiólilo qualidae é fundamental. Para andar pela rua de tantas metrópeles brasileiras (e não só) o risco de algo mais caro não se justifica. Com resposta de 20Hz à 20 KHz, sensibilidade de 110 dB e uma incrível separação de canais, a qualidade oferecida é extremamnet superio ao que paguei por ele, e, mesmo dentro dos meus padrões de exigência, mais do que aceitável!

Prós

Preço x Benefício

Contras

O diâmetro do auricular é pequeno se tornando incomodo com pouco tempo de uso

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH1108BK Fones de ouvido wireless

Data de uso 2023-04-24

Sim, eu recomendo este produto

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Data de uso 2023-04-24

07/05/2024

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Ótimos recursos. Ótima qualidade.

É excelente. Tem uma ótima vedação para sons externos.

Prós

Confortável e leve

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH1108BK Fones de ouvido wireless

Data de uso 2024-04-06

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAH1108BK Fones de ouvido wireless

Data de uso 2024-04-06

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Avisos legais

  1. A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.