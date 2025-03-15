Descontinuado
TAH1108BK/00
Música sempre perto
Faça suas atividades ouvindo os sons que você ama. Esses fones de ouvido auriculares wireless oferecem 15 horas de tempo de reprodução e som nítido. Os botões nos fones facilitam o controle de músicas e chamadas, e as conchas auriculares são flexíveis para facilitar o armazenamento.
Acabamento fechado/drivers de 30 mm
Bluetooth®
Alça leve
Design plano dobrável
É fácil emparelhar estes auscultadores on-ear Bluetooth, e pode obter até 15 horas de reprodução com um carregamento de 2 horas. Se começar a ficar sem bateria, um carregamento de 15 minutos permite manter a reprodução de música durante mais 3 horas.
Os potentes diafragmas acústicos em neodímio de 30 mm proporcionam-lhe um som nítido, enquanto o design posterior fechado assegura um excelente isolamento de som. Desfrute de cada minuto das suas músicas sem que os outros ouçam o que está a ouvir.
As conchas auriculares acolchoadas proporcionam um nível extra de conforto durante as sessões de áudio. Os botões na concha permitem ajustar o volume, pular ou pausar faixas, atender ou rejeitar chamadas e muito mais.
3.2
de 5
23
Críticas
15/03/2025
Brasil
Philips sempre surpreendendo em áudio
Olha, eu normalmente tenho ótima experiência com fones Philips, a sensação sempre é q se paga menos por algo que vale muito mais, vcs realmente sabem fazem fones com qualidade, o grave é gostoso, o fone é bem equilibrado, bateria boa, eu só tenho elogios com fones Philips, uso desde os de fios da época, continuem assim com essa filosofia de entregar um produto com áudio excelente por preço acessível.
Prós
Tudo, quem gosta de áudio de verdade, pode ir sem medo
Contras
Aperta um pouco minha cabeça, mas pelo preço não esperaria algo perfeito, mas podem melhorar isso e não gerará custo extra de produção
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH1108BK Fones de ouvido wireless
Data de uso 2024-09-15
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2024-09-15
sdifiore
24/05/2024
Brasil
Recursos que superam imensameno valor de aquisição
Como audiólilo qualidae é fundamental. Para andar pela rua de tantas metrópeles brasileiras (e não só) o risco de algo mais caro não se justifica. Com resposta de 20Hz à 20 KHz, sensibilidade de 110 dB e uma incrível separação de canais, a qualidade oferecida é extremamnet superio ao que paguei por ele, e, mesmo dentro dos meus padrões de exigência, mais do que aceitável!
Prós
Preço x Benefício
Contras
O diâmetro do auricular é pequeno se tornando incomodo com pouco tempo de uso
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2023-04-24
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2023-04-24
Mao59
07/05/2024
Brasil
Comprador verificado
Ótimos recursos. Ótima qualidade.
É excelente. Tem uma ótima vedação para sons externos.
Prós
Confortável e leve
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAH1108BK Fones de ouvido wireless
Data de uso 2024-04-06
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2024-04-06
A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.