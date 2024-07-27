TAE1126BK/94
Drivers de 10 mm/acabamento fechado
Intra-auriculares
Preto
Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar seu aparelho de áudio onde você preferir.
Com a opção de três protetores de ouvido personalizáveis nos tamanhos pequeno, médio e grande, certamente há um par de fones de ouvido Philips que se ajusta perfeitamente à sua orelha.
Com o microfone integrado e o botão de chamada, você pode usar o headset Philips para ouvir músicas e atender às chamadas do seu celular. Fale ao viva-voz, atendendo e encerrando ligações no próprio headset.
5.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
driverjunior
27/07/2024
Brasil
Comprador verificado
Simples e com um ótimo custo beneficio.
O fone é muito bom pelo preço cobrado. A qualidade do áudio é excelente, o encaixe no ouvido é confortável. Nota 10 para o produto.
Prós
Simples
Contras
Os fios dos fones poderiam ser mais espessos, assim, o risco de quebrar o fio seria menor.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAE1126BK Fone de ouvido com microfone
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