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Fone de ouvido com microfone

TAE1126BK/94

5
| (1) Aval. | 100% recomendam este produto
Graves dinâmicos
Drivers potentes de 10 mm para graves dinâmicos e som nítido. Microfone integrado e botão de atendimento para facilitar suas chamadas.
Ver todos os benefícios

Reproduza música e faça ligações

Graves dinâmicos

  • Drivers de 10 mm/acabamento fechado

  • Intra-auriculares

  • Preto

Cabo de 1,2 m ideal para uso ao ar livre

Cabo de comprimento ideal: liberdade para deixar seu aparelho de áudio onde você preferir.

Três protetores de borracha personalizáveis para encaixe perfeito

Três protetores de borracha personalizáveis para encaixe perfeito

Com a opção de três protetores de ouvido personalizáveis nos tamanhos pequeno, médio e grande, certamente há um par de fones de ouvido Philips que se ajusta perfeitamente à sua orelha.

Microfone integrado e botão de chamadas

Microfone integrado e botão de chamadas

Com o microfone integrado e o botão de chamada, você pode usar o headset Philips para ouvir músicas e atender às chamadas do seu celular. Fale ao viva-voz, atendendo e encerrando ligações no próprio headset.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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Aval.

100%

recomendam este produto

4
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1

27/07/2024

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Simples e com um ótimo custo beneficio.

O fone é muito bom pelo preço cobrado. A qualidade do áudio é excelente, o encaixe no ouvido é confortável. Nota 10 para o produto.

Prós

Simples

Contras

Os fios dos fones poderiam ser mais espessos, assim, o risco de quebrar o fio seria menor.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAE1126BK Fone de ouvido com microfone

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