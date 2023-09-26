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Descontinuado

Fones de ouvido esportivos wireless

TAA7507BK/00

4
| (1) Aval. | 100% recomendam este produto
Sintonize seu treino
De playlists inspiradoras a chamadas com seu treinador, esses fones de ouvido wireless vão manter você em movimento. Desfrute de um som e cancelamento de ruído excelentes, além de um ajuste em que você pode confiar – desde pequenas diárias até grandes percursos, eles permanecerão em seus ouvidos.
Ver todos os benefícios

Sintonize seu treino

  • Som superior

  • Cancelamento de ruído Pro

  • Chamadas extremamente nítidas

  • Encaixe intra-auricular confiável

Desfrute de até 28 horas de reprodução com o estojo

Desfrute de até 28 horas de reprodução com o estojo

Não quer se preocupar com o carregamento diário? Você terá 7 horas de reprodução e 21 horas extras com o estojo. Coloque os fones de ouvido de volta no estojo e eles recarregarão totalmente em 2 horas. Se você precisar de um reforço rápido, apenas 15 minutos proporcionará uma hora extra. O estojo pode ser carregado sem fio ou via USB-C.

Chamadas extremamente nítidas, mesmo com vento

Chamadas extremamente nítidas, mesmo com vento

Precisa fazer uma chamada enquanto está em uma corrida? Com esses fones de ouvido, você não precisa se esconder do vento. Quando você está em uma chamada, dois microfones com IA e um microfone com condução óssea se combinam para transmitir o som de sua voz com clareza.

Saia por aí. IPX5 resistente à água

Saia por aí. IPX5 resistente à água

Uma classificação IPX5 significa que esses fones de ouvido não se importam com uma gota de chuva ou uma queda d’água, então eles nunca lhe darão uma desculpa para ficar no sofá! Se você suar na academia, os fones de ouvido também não se importarão.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

1

Aval.

100%

recomendam este produto

5
3
2
1

26/09/2023

Brasil

Brasil

Produto muito bom

Muito bom, mas vem se kit extra de borrachinhas auriculares com diferentes tamanhos. Se os fones não ficam bem ajustados no ouvido, os graves ficam fracos. Tive que comprar separadamente.

Prós

Limpeza UV

Contras

Sem kit de borrachinhas auriculares

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para TAA7507BK Fones de ouvido esportivos wireless

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Avisos legais

  1. A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.