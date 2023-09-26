Descontinuado
TAA7507BK/00
Som superior
Cancelamento de ruído Pro
Chamadas extremamente nítidas
Encaixe intra-auricular confiável
Não quer se preocupar com o carregamento diário? Você terá 7 horas de reprodução e 21 horas extras com o estojo. Coloque os fones de ouvido de volta no estojo e eles recarregarão totalmente em 2 horas. Se você precisar de um reforço rápido, apenas 15 minutos proporcionará uma hora extra. O estojo pode ser carregado sem fio ou via USB-C.
Precisa fazer uma chamada enquanto está em uma corrida? Com esses fones de ouvido, você não precisa se esconder do vento. Quando você está em uma chamada, dois microfones com IA e um microfone com condução óssea se combinam para transmitir o som de sua voz com clareza.
Uma classificação IPX5 significa que esses fones de ouvido não se importam com uma gota de chuva ou uma queda d’água, então eles nunca lhe darão uma desculpa para ficar no sofá! Se você suar na academia, os fones de ouvido também não se importarão.
4.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
Tenuco
26/09/2023
Brasil
Produto muito bom
Muito bom, mas vem se kit extra de borrachinhas auriculares com diferentes tamanhos. Se os fones não ficam bem ajustados no ouvido, os graves ficam fracos. Tive que comprar separadamente.
Prós
Limpeza UV
Contras
Sem kit de borrachinhas auriculares
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para TAA7507BK Fones de ouvido esportivos wireless
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A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.