Descontinuado
TAA5205BK/00
Design bidirecional flexível
Tempo de reprodução de 20 horas
Chamadas nítidas. Modo mono
IPX7 à prova d'água e de suor
Os drivers de 6 mm proporcionam um som nítido e claro com graves potentes. De suas listas de reprodução favoritas a podcasts e muito mais, passe o dia com os sons que trazem ânimo a você.
Os fones de ouvido esportivos true wireless têm classificação IPX7, o que significa que eles podem resistir à imersão total em água com até 1 m de profundidade e por até 30 minutos. Eles permanecerão no lugar, não importa o quanto você transpire ou o formato das suas orelhas.
Seja uma corrida no parque ou uma sessão épica de HIIT, o design de gancho mantém esses fones de ouvido firmes e seguros. Você pode escolher entre três tamanhos de protetor de ouvido de silicone, e os ganchos para encaixe na orelha podem ser removidos quando você não estiver se exercitando.
Críticas