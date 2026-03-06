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Descontinuado

Fones de ouvido wireless esportivos

TAA5205BK/00

Sempre o tamanho certo para você
Perfeito para suas corridas matinais e tardes no escritório. Estes fones intra-auriculares wireless possuem um design de gancho para orelha removível para que você o ajuste como quiser. Aproveite até 20 horas de tempo de reprodução com o case de carregamento. Os fones também são à prova d’água (classificação IPX7).
Ver todos os benefícios

Sempre o tamanho certo para você

  • Design bidirecional flexível

  • Tempo de reprodução de 20 horas

  • Chamadas nítidas. Modo mono

  • IPX7 à prova d'água e de suor

Criado para acompanhar seus treinos. Pronto para encarar seu dia

Criado para acompanhar seus treinos. Pronto para encarar seu dia

Os drivers de 6 mm proporcionam um som nítido e claro com graves potentes. De suas listas de reprodução favoritas a podcasts e muito mais, passe o dia com os sons que trazem ânimo a você.

À prova d'água e de suor (IPX7)

À prova d'água e de suor (IPX7)

Os fones de ouvido esportivos true wireless têm classificação IPX7, o que significa que eles podem resistir à imersão total em água com até 1 m de profundidade e por até 30 minutos. Eles permanecerão no lugar, não importa o quanto você transpire ou o formato das suas orelhas.

Design de gancho removível para encaixe na orelha. Para o estilo que você deseja

Design de gancho removível para encaixe na orelha. Para o estilo que você deseja

Seja uma corrida no parque ou uma sessão épica de HIIT, o design de gancho mantém esses fones de ouvido firmes e seguros. Você pode escolher entre três tamanhos de protetor de ouvido de silicone, e os ganchos para encaixe na orelha podem ser removidos quando você não estiver se exercitando.

Especificações técnicas

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Críticas

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