Sempre o tamanho certo para você

Perfeito para suas corridas matinais e tardes no escritório. Estes fones intra-auriculares wireless possuem um design de gancho para orelha removível para que você o ajuste como quiser. Aproveite até 20 horas de tempo de reprodução com o case de carregamento. Os fones também são à prova d’água (classificação IPX7).