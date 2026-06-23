Descontinuado
TAA4216BK/00
Almofadas auriculares laváveis
Leve e resistente
Proteção contra poeira/água IP55
Com 35 horas de reprodução após uma única carga, esses fones de ouvido intra-auriculares sem fio permanecem com você enquanto treina, e além. Uma carga completa demora menos de 2 horas. Precisa de um impulso extra? O carregamento de 15 minutos proporciona 2 horas a mais de tempo de reprodução.
Os suportes de fixação das macias e respiráveis almofadas auriculares são removíveis para facilitar a limpeza e preenchidos com gel de refrigeração. Não importa o que você faça quando estiver usando esses fones de ouvido, você sempre poderá senti-los frescos novamente!
Uma classificação IP55 significa que seus fones de ouvido funcionam tão bem em trilhas empoeiradas quanto sob chuva forte. Por mais que você sue, e onde quer que você vá, nada o impedirá!
3.0
de 5
2
Críticas
Marck92
23/06/2026
Brasil
Nota 10
Comprei esse fone faz dois anos já e o som é muito limpo, não tem o que reclamar. Tem entrada P2, usando cabo de áudio, caso tenha esquecido de recarregar a bateria. E bem confortável usando com moderação.
Prós
Som limpo, tem entrada de Cabo P2 e bateria de longa duração
Contras
É bastante grande e se usar por longo tempo, começa a doer as orelhas.
Esta avaliação foi feita para TAA4216BK Fones de ouvido esportivos sem fio
Date of Use 2024-12-20
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Date of Use 2024-12-20
16/05/2025
Brasil
Não comprem
Só não dou zero pq ele ta me salvando aqui pra uando preciso ouvir um som... mas ele veio com a tiara descolada pra baixo apertando meu topo da cabeça, do nada em algumas musicas ele faz uns barulhos de chiado (só chiado, sem musica) como se não fosse capaz de tocar o som. E não curti a qualidade do som, eu preciso por muito alto para conseguir todas as camadas de som, acabando por incomodar pois tem cmadas muito altas… como se fosse uma má equalizacao. Ah, eu entrei em contato dentro de 1 semana pedindo a devolução eles me ignoraram e fecharam A chamada. Não comprem.
Prós
Espuma
Contras
O resto que eu já falei
Esta avaliação foi feita para TAA4216BK Fones de ouvido esportivos sem fio
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