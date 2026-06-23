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Descontinuado

Fones de ouvido esportivos sem fio

TAA4216BK/00

3
| (2) Críticas
Mantenha-se ativo. Sinta-se bem. Mexa-se.
Estes fones de ouvido auriculares, sem fio, leves e resistentes foram criados para estilos de vida ativos. As capas removíveis e laváveis mantêm o conforto, seja em trilhas ou na beira da praia. Autonomia de até 35 horas para você ouvir música.
Ver todos os benefícios

Mantenha-se ativo. Sinta-se bem. Mexa-se.

  • Almofadas auriculares laváveis

  • Leve e resistente

  • Proteção contra poeira/água IP55

Vá além. 35 horas de reprodução

Vá além. 35 horas de reprodução

Com 35 horas de reprodução após uma única carga, esses fones de ouvido intra-auriculares sem fio permanecem com você enquanto treina, e além. Uma carga completa demora menos de 2 horas. Precisa de um impulso extra? O carregamento de 15 minutos proporciona 2 horas a mais de tempo de reprodução.

Para esportes ou em movimento. Almofadas auriculares laváveis

Para esportes ou em movimento. Almofadas auriculares laváveis

Os suportes de fixação das macias e respiráveis almofadas auriculares são removíveis para facilitar a limpeza e preenchidos com gel de refrigeração. Não importa o que você faça quando estiver usando esses fones de ouvido, você sempre poderá senti-los frescos novamente!

Proteção contra poeira/água IP55

Proteção contra poeira/água IP55

Uma classificação IP55 significa que seus fones de ouvido funcionam tão bem em trilhas empoeiradas quanto sob chuva forte. Por mais que você sue, e onde quer que você vá, nada o impedirá!

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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3.0

de 5

2

Críticas

4
3
2

23/06/2026

Brasil

Brasil

Nota 10

Comprei esse fone faz dois anos já e o som é muito limpo, não tem o que reclamar. Tem entrada P2, usando cabo de áudio, caso tenha esquecido de recarregar a bateria. E bem confortável usando com moderação.

Prós

Som limpo, tem entrada de Cabo P2 e bateria de longa duração

Contras

É bastante grande e se usar por longo tempo, começa a doer as orelhas.

Esta avaliação foi feita para TAA4216BK Fones de ouvido esportivos sem fio

Date of Use 2024-12-20

Esta avaliação foi feita para TAA4216BK Fones de ouvido esportivos sem fio

Date of Use 2024-12-20

16/05/2025

Brasil

Brasil

Não comprem

Só não dou zero pq ele ta me salvando aqui pra uando preciso ouvir um som... mas ele veio com a tiara descolada pra baixo apertando meu topo da cabeça, do nada em algumas musicas ele faz uns barulhos de chiado (só chiado, sem musica) como se não fosse capaz de tocar o som. E não curti a qualidade do som, eu preciso por muito alto para conseguir todas as camadas de som, acabando por incomodar pois tem cmadas muito altas… como se fosse uma má equalizacao. Ah, eu entrei em contato dentro de 1 semana pedindo a devolução eles me ignoraram e fecharam A chamada. Não comprem.

Prós

Espuma

Contras

O resto que eu já falei

Esta avaliação foi feita para TAA4216BK Fones de ouvido esportivos sem fio

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