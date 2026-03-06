Descontinuado
SWW1001/00
Bolsa universal organizadora de eletrônicos
Bolsa organizadora de acessórios eletrônicos para proteger seu equipamento. Projetada para manter seus eletrônicos seguros e secos com material IPX4 padrão à prova d'água. Bolsa com quatro compartimentos internos para manter suas coisas arrumadas e organizadas.
Universal
No interior do estojo, encontrará bolsos ideais para guardar o seu dispositivo móvel, cabos, baterias, cartões de memória e tudo aquilo que precisa de proteger e manter à mão.
O material à prova de salpicos protege os seus suportes multimédia em caso de contacto com humidade ou água.
Críticas