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        Descontinuado

        Estojo

        SWW1001/00

        Bolsa universal organizadora de eletrônicos

        Bolsa organizadora de acessórios eletrônicos para proteger seu equipamento. Projetada para manter seus eletrônicos seguros e secos com material IPX4 padrão à prova d'água. Bolsa com quatro compartimentos internos para manter suas coisas arrumadas e organizadas.

        Ver todos os benefícios

        Bolsa universal organizadora de eletrônicos

        • Universal

        Bolsos interiores para armazenamento seguro

        No interior do estojo, encontrará bolsos ideais para guardar o seu dispositivo móvel, cabos, baterias, cartões de memória e tudo aquilo que precisa de proteger e manter à mão.

        O material à prova de salpicos não significa que pode submergir em água

        O material à prova de salpicos protege os seus suportes multimédia em caso de contacto com humidade ou água.

        Especificações técnicas

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