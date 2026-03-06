Descontinuado
SWV6803/00
Cabo trançado superior USB-C para USB-C
O soquete Thunderbolt 3 USB-C é compatível com dispositivos com resolução de 5K e largura de banda de 40 Gbps. Cabo premium com 3 metros de comprimento para maior flexibilidade durante o carregamento.
Thunderbolt 3.0
USB 4.0
40 Gbps
3 m
Uma solução com um único cabo para o seu monitor USB-C que permite transferência de dados de vídeo ultrarrápida enquanto carrega o seu computador portátil.
Compatível com largura de banda USB 4.0 de alta velocidade de 40 Gbps.
Críticas