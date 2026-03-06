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Descontinuado

De USB-C para USB-C

SWV6803/00

Cabo trançado superior USB-C para USB-C

O soquete Thunderbolt 3 USB-C é compatível com dispositivos com resolução de 5K e largura de banda de 40 Gbps. Cabo premium com 3 metros de comprimento para maior flexibilidade durante o carregamento.

Ver todos os benefícios

Cabo trançado superior USB-C para USB-C

  • Thunderbolt 3.0

  • USB 4.0

  • 40 Gbps

  • 3 m

Cabo USB-C versátil com monitores USB-C

Uma solução com um único cabo para o seu monitor USB-C que permite transferência de dados de vídeo ultrarrápida enquanto carrega o seu computador portátil.

Compatível com transferência de dados USB 4.0

Compatível com largura de banda USB 4.0 de alta velocidade de 40 Gbps.

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