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Descontinuado

Hub USB-C

SWV6135G/59

O hub USB-C se expande para 5 miniportas

O USB-C se expande para 5 portas: 1 HDMI, 2 PD USB-C e 2 USB-A.

Ver todos os benefícios

Suporta HDMI

O hub USB-C se expande para 5 miniportas

  • 5 saídas

  • HDMI

  • Porta USB

  • PD USB Type-C

Saída de HDMI: vídeo digital de alta definição com áudio digital

Saída de HDMI: vídeo digital de alta definição com áudio digital

HDMI é uma conexão digital direta que pode transmitir vídeo digital de alta definição e áudio digital multicanal. Com a eliminação da conversão de sinais analógicos, oferece imagens perfeitas e alta qualidade sonora, completamente sem ruído. O HDMI é totalmente retrocompatível com o DVI.

Várias portas USB-C e USB-A

Várias portas USB-C e USB-A permitem expandir seu MacBook/MacBook Pro ou qualquer outro dispositivo com USB-C para conectá-lo a todos os dispositivos USB necessários durante o carregamento pelo carregador USB-C.

Suporta 4K a 30 Hz

Suporta resolução HDMI 4K de alta velocidade a 30 fps.

Especificações técnicas

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