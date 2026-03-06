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Descontinuado

Hub USB-C duplo

SWV6125G/59

O hub USB-C duplo se expande para 5 miniportas

O USB-C se expande para 5 portas: 1 HDMI, 2 PD USB-C e 2 USB-A.

Ver todos os benefícios

Suporta HDMI

O hub USB-C duplo se expande para 5 miniportas

  • 5 saídas

  • HDMI

  • Porta USB

  • PD USB Type-C

Suporta a transferência de dados via USB 3.0

Suporta taxa de transferência USB 3.0 de alta velocidade de 5 Gbps.

Porta USB-C com suporte para Power Delivery

USB-C é o mais moderno conector de carregamento, atualmente adotado por dispositivos móveis como telefones celulares, câmeras externas e tablets. PD (Power Delivery) é o padrão USB para fornecimento de energia que define o padrão para 15 W, 27 W, 45 W e até 100 W.

Compatível com USB 3.0 e versões anteriores

Suporta a transmissão de 5 Gbps de supervelocidade USB 3.0, compatível com a velocidade de transferência USB 2.0 de 480 Mbps.

Especificações técnicas

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