Descontinuado
SWV6125G/59
O hub USB-C duplo se expande para 5 miniportas
O USB-C se expande para 5 portas: 1 HDMI, 2 PD USB-C e 2 USB-A.
5 saídas
HDMI
Porta USB
PD USB Type-C
Suporta taxa de transferência USB 3.0 de alta velocidade de 5 Gbps.
USB-C é o mais moderno conector de carregamento, atualmente adotado por dispositivos móveis como telefones celulares, câmeras externas e tablets. PD (Power Delivery) é o padrão USB para fornecimento de energia que define o padrão para 15 W, 27 W, 45 W e até 100 W.
Suporta a transmissão de 5 Gbps de supervelocidade USB 3.0, compatível com a velocidade de transferência USB 2.0 de 480 Mbps.
Críticas