Descontinuado
SWV6113G/59
O hub USB-C se expande para um mini-hub de 3 portas
O USB-C 3.0 se expande para 3 portas: PD USB-C, HDMI e USB-A.
3 saídas
HDMI
Porta USB
PD USB Type-C
HDMI é uma conexão digital direta que pode transmitir vídeo digital de alta definição e áudio digital multicanal. Com a eliminação da conversão de sinais analógicos, oferece imagens perfeitas e alta qualidade sonora, completamente sem ruído. O HDMI é totalmente retrocompatível com o DVI.
Várias portas USB-C e USB-A permitem expandir seu MacBook/MacBook Pro ou qualquer outro dispositivo com USB-C para conectá-lo a todos os dispositivos USB necessários durante o carregamento pelo carregador USB-C.
Suporta resolução HDMI 4K de alta velocidade a 30 fps.
Críticas