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Acessórios móveis
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Hub USB-C
Descontinuado
SWV6025B/59
O hub de soquete USB-C se expande para um hub de 5 miniportas.
O USB-C se expande para HDMI, 3 portas USB-A e USB-C com PD.
HDMI
PD Tipo C
Porta USB
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