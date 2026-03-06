Descontinuado
SWV6001/00
Adaptador premium USB-C para HDMI
Cabo adaptador premium USB-C para HDMI (fêmea). Com resolução de 4K e comprimento de cabo de 0,15 metros.
Macho-fêmea
HDMI 2.0
A construção de qualidade utiliza apenas materiais topo de gama para criar produtos de durabilidade alargada.
Suporta resolução de vídeo até 4K (3840 x 2160) para proporcionar a melhor experiência de qualidade de imagem e de gaming.
Sente-se e desfrute de uma visualização superior com vídeo de 30 fotogramas por segundo. Proporciona-lhe uma experiência de visualização de TV mais fluída.
Críticas