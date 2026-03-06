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Descontinuado

Adaptador USB-C para HDMI

SWV6001/00

Adaptador premium USB-C para HDMI

Cabo adaptador premium USB-C para HDMI (fêmea). Com resolução de 4K e comprimento de cabo de 0,15 metros.

Ver todos os benefícios

Nitidez e som impressionantes

Adaptador premium USB-C para HDMI

  • Macho-fêmea

  • HDMI 2.0

Construção de qualidade

A construção de qualidade utiliza apenas materiais topo de gama para criar produtos de durabilidade alargada.

Resolução 4K (3840 x 2160)

Suporta resolução de vídeo até 4K (3840 x 2160) para proporcionar a melhor experiência de qualidade de imagem e de gaming.

Imagem suave com vídeo a 30 fotogramas por segundo, sinal de vídeo de 30 Hz

Sente-se e desfrute de uma visualização superior com vídeo de 30 fotogramas por segundo. Proporciona-lhe uma experiência de visualização de TV mais fluída.

Especificações técnicas

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